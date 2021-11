Nejznámější a nejděsivější duchové. Dejte si pozor, jaká slova opakujete, některé z nich lze totiž vyvolat

Tito duchové patří mezi ty nejproslulejší. Znáte je?

Bludný Holanďan

Tento duch je nejznámějším nelidským duchem na světě. Je to loď ze 17. století, která stále bloudí po moři. Často se objevuje za doprovodu ostrého světla a těm, kteří ji spatří, přináší smůlu.

Její posádka je pod vlivem nekonečné kletby, kterou na ně údajně seslal Bůh poté, co její kapitán odmítl s lodí doplout do přístavu během bouře i přes zoufalé prosby pasažérů. Místo toho vyzýval Boha, aby se loď pokusil potopit.

Bellova čarodějnice

Tato legenda se zrodila na farmě Johna Bella v americkém Tennessee v letech 1817 až 1821. Stala se jednou z klasických amerických duchařských povídek. Bell tehdy začal střílet na podivné zvíře, které se na jeho farmě objevilo. Tvor ale rychle zmizel.

O několik týdnů později jeho rodinu začal strašit duch, který vydával děsivé zvuky, otřásal domem a fyzicky napadl Bellovu dceru Betsy. Tyto útoky poté pokračovaly několik dalších let.

Krvavá Mary

Říká se, že když její jméno vyslovíte třikrát za sebou, tak se vám zjeví její duch. Musíte to ale udělat potmě v koupelně a před zrcadlem.

Je to duch ženy, která zabila své vlastní děti. Proto se ji většina snaží na zem svolat ze školních toalet.

Není ale známo mnoho případů, kdy tato metoda opravdu zafungovala. Ti, kteří na to sebrali odvahu, většinou jen zírají ve tmě na svůj odraz v zrcadle nebo to vzdají při druhé "Krvavé Mary" a z koupelny s křikem utečou.

Zavražděný podomní obchodník

Jednoho dne na začátku 40. let se v jedné domácnosti v New Yorku objevil podomní obchodník. Služebná rodiny ho pozvala dovnitř do domu a šla si plnit své povinnosti. Když se vrátila, tak byly jeho věci stále u nich v kuchyni, ale po obchodníkovi ani stopy.

Nemyslela si, že by se s ním stalo něco zlého, dokud v domě nezačala pozorovat podivné úkazy, jako by v něm snad strašilo. Poté zjistila, že byl v její nepřítomnosti zavražděn.

Mizející stopařka

V americké Minesotě hned několik lidí spatřilo mladou stopující dívku, která byla bosa a na sobě měla jen šaty a zelenou šálu, ačkoliv mrzlo a sněžilo. Většina z nich tedy zastavila, aby jí pomohla.

Jedno z aut ji dokonce nabralo a když se zeptali, kde bydlí, ukázala na statek v dálce. Poté, co ji u statku vyložili, zmizela.

Když vystoupili z auta a zaťukali na dveře statku, dozvěděli se, že to byl duch dívky, která zemřela v ten samý den před dvaceti lety. Řekla jim to její matka, která na statku stále bydlela a v chodbě blízko dveří měla stále pověšenou její zelenou šálu.

Zdroj: Livescience

