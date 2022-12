Pohádky jsou symbolem našich Vánoc: Otestujte, jak velkými jste znalci českých klasik

I letošní vánoční svátky budou nabity pohádkami. Pojďte si připomenout nestárnoucí klasiky. Zkuste otestovat sami sebe! Uhodnete podle nadpisu a popisu, o jakou pohádku se jedná?

Láska si vždy najde cestu. Tato kvete už od roku 1952

Nestárnoucí pohádka, kterou milují již celé generace. Kouzlo jí dodává černobílé provedení. Příběh princezny Krasomily a krále Miroslava nestárne. Pro každého člověka může být změna chování půvabné princezny důkazem, že nikdy není pozdě stát se lepším člověkem. Ikonická píseň „Rozvíjej se poupátko“ je už jenom bonusem a romantickou scénou, kterou prožívají malé holčičky i dospělé ženy.

Je to Pyšná princezna! Vidět ji můžete na Štědrý den 24. 12. v 7:40 na ČT1.

Stačí chleba s tvarohem, trochu sluníčka a každá nemoc je pryč

Jedna smutná žena a jeden veselý muž. K tomu spousta zpěvu a vtipu. A přesně to od Vánoc každý chce – uvolnit se. Někdy stačí tak málo, aby vaše tvář získala zase barvu a na rtech se objevil úsměv. Pořádně se najezte toho, co vám chutná, nebo naopak toho, co ani neznáte, jak to vyzkoušela i nešťastná princezna. Přidejte procházku na sluníčku a je to. Tedy skoro. Špetka lásky je vždycky potřeba, jak dokazují v pohádce i Lotrando a Zubejda.

Správná odpověď je Lotrando a Zubejda. K vidění bude tato veselá pohádka na Štědrý den 24. 12. v 9:10 na ČT1.

Zvítězí láska, rozum, nebo závist?

Pohádka, která v sobě skrývá tolik moudrosti a životních zkušeností, že ji v každém věku budete vnímat jinak. Její kouzlo spočívá nejen ve skvělých hereckých výkonech, ale hlavně v její opravdovosti a upřímnosti. Láska, rozum i závist hýbe světem odjakživa a každý člověk si sám v sobě musí zvolit, na kterou stranu se nakloní. Kterou zvolíte vy? Obětovali byste rozum pro lásku a dobro?

Správná odpověď je Nesmrtelná teta. Nad touto krásnou pohádkou se můžete zamyslet na Štědrý den 24. 12. ve 12:20 na ČT1.

Řád zlaté vařečky se neobejde bez myšího kožíšku

Někdy si lidé myslí, že mohou mít cokoliv, co se jim líbí. Takových „kazisvětů“ je ve světě jistě mnoho. Dobro a láska však ukazují, že ne vždy musí vyhrát. Vlídná povaha princezny Lady a prince Radovana vám navodí klid a krásnou atmosféru. Vtipná, spravedlivá a důsledná povaha kuchtíka pak dokazuje, jak moc je takových lidí potřeba. Pohádka o tom, že předsudky byste měli dát stranou a že šaty skutečně dělají člověka.

Princezna se zlatou hvězdou! Zasnít se můžete na Štědrý den 24. 12. v 18:55 na Nově.

Krásná zrcadelnice s dobrým srdcem

Pohádka, jejíž písničky vám v hlavě budou znít ještě dlouho po jejím zhlédnutí. Skrývá v sobě spoustu mouder, přirozených hereckých výkonů a krásných kostýmů. Je důkazem toho, že urozenost a bohatství skutečně nejsou znakem dobrého srdce a důvtipu. Není tedy divu, že se dočkala i druhého dílu. Je pohádkou, kde jako vždy nakonec zvítězí láska, a přitom mnoho scén píše život sám.

A byla to... Co takhle svatba, princi! Užijte si tuto muzikálovou pohádku 25. 12. v 9:05 na ČT1.

Láska překoná i samotné peklo

Dojemný, milostný příběh, který je plný zvratů. Láska je z něj cítit v každé minutě a zároveň se i náležitě pobavíte. Milovníci čertovských pohádek si zde přijdou na své a chybět nemůže ani drak a panovačná princezna. Tato pohádka je zároveň krásným důkazem, jak moc důležité je v životě přátelství a být obklopen lidmi, co vám vždy rádi pomohou.

Správná odpověď je Z pekla štěstí. První díl této pohádky můžete sledovat 25. 12. v 9:10 na Nově.

I malá muška dokáže mnohé

Prostředí krásného zámku Červená Lhota, skvělí herci a k tomu připočtěte dobrotu zvířat. Kdo z vás si jako malý nepřál mít také schopnost s nimi mluvit? Příběh je doplněn pár krásnými písněmi a nesmí chybět půvabná princezna. Dobro a zlo zde svádí neustálý boj a tak, jak to má být, láska tu opět vítězí.

Je to Zlatovláska! Nechte se okouzlit mluvou zvířat i nevšedními vlasy 25. 12. v 10:35 na ČT1.

Každý by se měl vydat za vlastním štěstím, a to hlavně s úsměvem

Pohádkový příběh, který je známý už malým dětem z mnoha knih. Obzvláště v Čechách byla tato postava vždy velmi oblíbená. Pohádka, která vás jistě rozesměje, ukazuje všemožné lidské vlastnosti. Na hlavní postavu, kterou ztvárnil Jiří Korn, rozhodně nezapomenete. Pohádková píseň, které propůjčil svůj hlas, vám navodí dobrou náladu na celý den.

Řeč byla o klasice Honza málem králem. Pohádku můžete sledovat 26. 12. ve 14:55 na Nově.

Bez čerta a vodníka by to nebyly ty pravé Vánoce

Klasická česká pohádka, která je naprosto nezaměnitelná díky osobité režii Zdeňka Trošky. Pohádka sklízí úspěch napříč generacemi možná právě pro její originalitu. Postavy čerta, vodníka a čarodějnice nemají už pro svoje vtipné hlášky a herecké výkony konkurenci. Příběh dotváří čistá láska, kterou by si přál snad každý. Přestože se jedná o pohádku, najdete v ní mnoho životních pravd.

Správná odpověď je... Princezna ze mlejna! Uvidíte ji 31. 12. v 8:15 na ČT1.

Není na světě většího dárku než toho, co vás z čisté lásky cvrnkne do nosu

Nic není větším symbolem Vánoc v televizi než právě tato pohádka. Její kouzlo si s sebou nese každý již od dětství, a přesto s rozzářenýma očima téměř každá rodina sleduje nezapomenutelný příběh. Tato pohádka by se však nikdy nestala takovým klenotem a srdeční záležitostí tolika lidí, nebýt tak přirozeného výkonu tehdy mladičké Libuše Šafránkové. Do každé pohádky i filmu dokázala vnést noblesu, kouzlo a především lidskost. A tak je každý Štědrovečerní den i vzpomínkou na herečku, za kterou neexistuje náhrada.

A poslední pohádkou jsou Tři oříšky pro Popelku. Zavzpomínat si můžete i vy 24. 12. ve 20:30 na Nově.

Krásné Vánoce!

