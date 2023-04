Recidivistu Ondřeje Riga prozradil modus operandi: Přízemní byt, železná tyč, šroubovák a soulož

Slovenský vrah Ondřej Rigo si až na jednu výjimku vybíral vždy ženy. Dvě vraždy spáchal v Mnichově, jednu v Amsterdamu a dalších šest v Bratislavě. Už před započetím jeho běsnění byl přitom jedenáctkrát trestán, naposledy v září roku 1989 za nedovolené opuštění republiky. Po propuštění odjel okamžitě bez pasu do Vídně, tam si obstaral falešný jugoslávský pas a s ním dojel do Německa. Tam poté požádal o azyl. Za padělání pasu byl v německém vězení dva měsíce. A to vše teprve začínalo…

Devět vražd, tři státy

Jeho první obětí byla čtyřicetiletá žena, kterou ubil ve spánku v přízemním bytě. Jako vražedný nástroj zvolil železnou tyč. Přinesl si ji s sebou. Na mrtvém těle zavražděné poté vykonal soulož. Nic neukradl, a dokonce vražedný nástroj, nejspíš v domnění, že tak ně něj nikdo nepřijde, hodil z okna. Pro druhou vraždu si vybral také Mnichov – a opět přízemní byt. K vraždě použil železnou tyč a kromě ní tentokrát navíc šroubovák, který oběti vrazil do krku. Na mrtvé vykonal soulož, nejdříve do pochvy, potom také do konečníku. Tentokrát s prázdnou neodešel. Odcizil zlatý řetízek, dva přívěsky a neznámé množství marek.

Důležité bylo, že při druhé vraždě zanechal Rigo v bytě nejen vražedný nástroj, ale také ponožku. O té se německá policie domnívala, že ji použil jako rukavici, aby nezanechal otisky prstů. Tato domněnka se ukázala nejen jako velmi správná, ale dokonce klíčová pro celé vyšetřování.

Jedna z žen se ubránila. Uchopila útočníka za pohlavní orgán

V devadesátých letech odjel do Amsterdamu, kde žila jeho sestra. Tam v září roku 1990 zavraždil 56letou ženu, kterou ve spánku zabil dlažební kostkou. Mrtvou ženu pak svlékl a vykonal na ní soulož. Z bytu ukradl několik drobností a druhý den po vraždě odjel do Bratislavy. Tam, v domově důchodců, o pár dní později zavraždil 88letou ženu, čímž zahájil sérii šesti bratislavských vražd. O půl roku později zavraždil v podnikové ubytovně 40letou ženu a jejího syna, kterému bylo sotva 16 let.

Jedna oběť se Rigovi dokázala ubránit. Byla to 31letá žena, které Rigo ve spánku zasadil dvě rány do hlavy. K útoku použil násadu od motyky, ta se ale zlomila a napadená žena se probudila a začala se hbitě bránit. Podařilo se jí při zápase uchopit útočníka za pohlavní orgán a silně stisknout. Ten z místa činu utekl a žena přežila.

V době zatčení neměl ponožky

Policisté si sérii vražd nejdříve nespojili. Ondřeje Riga zatkli slovenští policisté jen několik hodin po spáchání poslední vraždy, to už začaly všechny tři policejní úseky spolupracovat. V době zatčení byl bez ponožek, což bylo zásadní. Používal je jako rukavici, aby nezanechával otisky prstů. Největším vodítkem byl právě modus operandi. Spící žena, pootevřené okno v přízemí, noční čas, případně doba před rozedněním. Jako nástroj mu sloužila železná tyč, dřevěný kůl, násada od motyky, dlaždice nebo kus betonu. Své oběti po smrti sexuálně zneužíval, jejich hlavy přikrýval peřinou či polštářem. Kouřil, nedopalky odhazoval na podlahu. K jeho usvědčení byla použita metoda DNA.

Znalci ho charakterizovali jako psychopata, do vězení šel na doživotí. Zemřel loni v červnu.

Zdroj: kriminalistika.eu, wikipedia.org, blesk.cz

