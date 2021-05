Šimpanz influencer: Jůlie se chovala jako modelka, strhla ostatní a šokovala i své ošetřovatele

Influenceři na sociálních sítích nejsou žádnou novinkou, málokdo by je ale asi čekal v říši zvířat. V přírodní rezervaci Chimfunshi se zrodil nový influencer. Osmnáctiletá šimpanzice Jůlie si začala do uší strkat stébla trávy, se kterými se pak promenádovala po rezervaci.

Ostatní šimpanzi byli touto módní přehlídkou naprosto uchváceni a co nevidět nebyla Jůlie se stébly v uších jediná. Dalo by se říct, že se "opičilili". Nejdříve nový trend vyzkoušel její syn, poté její dvě kamarádky, další kámoš a tak to šlo dále. Nakonec se osm z deseti šimpanzů nechalo inspirovat a předváděli se se stébly za uchem.

Byli pyšní na to, co nosí

Na skrytých kamerách v rezervaci bylo možné pozorovat, jak mají šimpanzi s novým trendem velké problémy, ale nevzdávají se. „Bylo to docela vtipné,“ říká Edwin van Leeuwen z Antverpské univerzity, který studuje kulturní chování zvířat. Stébla trávy v uchu by se nejspíše dala přirovnat k očním linkám, vypadají skvěle, ale chce to praxi a kuráž. „Zkoušeli to znova a znova a pokaždé bez úspěchu, až se z toho začali klepat.“

Doktor van Leeuwen to zkusil také a pochopil, proč je to taková prekérka. „Není zrovna nejpříjemnější strkat si do ucha stéblo trávy dostatečně hluboko na to, aby vám v uchu zůstalo.“ Jakmile však šimpanzi techniku zvládli, často ji opakovali, pyšně, téměř až rituálně. Šmátrali po trávě a upravovali si ji tak, aby zajistili, kdy na ostatní udělají dobrý dojem. Jůlie zemřela před více než dvěma lety, přesto ale její travnatý ušní trend žije nadále mezi jejími následovníky.

Není to nic neobvyklého

Uši ozdobené stébly trávy jsou jen jedním z mnoha překvapivých příkladů chování u zvířat, na které vědci v poslední době narazili, což ukazuje souhrn v časopise Science. Kultura byla kdysi považována za něco, co je patentovaným majetkem lidí: máme umění, vědu, hudbu a online nakupování. Zvířata mají instinkt, otisky a reflexy.

Potvrdilo se ale, že tento přístup k nelidským myslím je velmi zavádějící. „Pokud definujeme kulturu jako určité vzorce chování, které jsou sdíleny skupinou, zjistíme, že je v živočišné říši velmi rozšířená,“ vysvětlil Andrew Whiten, psycholog a neuro vědec na Univerzitě v St. Andrews. „Kulturu můžeme vidět od primátů a kytovců, po ptáky a ryby, nyní dokonce už náznak kultury pozorujeme i u hmyzu.“

Zdroj: The New York Times

KAM DÁL: Jiřina (51): Dcera mě upozornila na drobnou modřinku pod okem. Diagnóza byla nemilosrdná.