Státy uvolňuji koronavirové otěže. Pár zemí si už s nákazou poradilo, cesty byly různé

Většina zemí světa se stále snaží zvládnout boj s pandemií nového typu koronaviru. Jen velmi málo státům se COVID-19 úplně vyhnul, většinou jsou více či méně izolované. Kde už začínají uvolňovat restriktivní opatření a kde se s nákazou vypořádali tak, že mohou tyto státy být dnes považovány za vzor pro ostatní? Nicméně čísla z jednotlivých zemí je třeba brát s rezervou. Vždy jde o důslednost v testování i oznamování reálných nakažených a to se liší prakticky stát od státu.

Říká se, že dokonalost neexistuje. A zřejmě to platí i v boji s pandemií koronaviru. Úspěšné země, které jsou dnes udávány jako vzory, totiž postupovaly často zcela jinak. Jak je tedy možné, že se u nich nákaza projevila jen málo a že se ji podařilo zvládnout lépe než jinde?

Země, které mohou být považovány za vzor

Slovensko

Naši východní sousedé zavedli jednu z nejpřísnějších opatření v celé Evropě. Vláda zakázala sportovní události, náboženské akce atd., stejně jako cesty do zahraničí. Kdo se vrátil z ciziny, musel na dva týdny do karantény, obchody měly až na výjimky zavřeno, povinnost nosit roušky zde byla zavedena velmi brzy. Výsledek? Nejnižší počet úmrtí na počet obyvatel v Evropě (zatím k 6. květnu celkem 25 mrtvých). Jenže i jiné země učinily podobné restrikce a nákaza se tam rozšířila v mnohem větším měřítku. Podle mnoha odborníků tak v případě Slovenska hrálo velkou roli také štěstí.

Vietnam

Země v jihovýchodní Asii je právem vyzdvihována. 93 milionů obyvatel, z nich je nakaženo méně 271 lidí (k 6. květnu) a do této chvíle nikdo nezemřel. Jak je to možné? Dá se říct, že se zde s ničím příliš nemazali. Rychlá identifikace, okamžitá izolace nakaženého člověka a rychlé odhalení lidí, se kterými dotyčný přišel do kontaktu pomocí aplikace v mobilním telefonu. Téměř 75 000 Vietnamců prošlo karanténou, šest obcí a předměstí bylo uzavřeno a ocitlo se v karanténě. A ještě jedna zásadní věc - rychlé uzavření hranic s Čínou.

Nový Zéland

Premiérka Jacinda Ardern prohlásila, že země vyhrála boj s koronavirem. Podle ní nedochází k většímu a nepodchycenému šíření. V zemi umřelo celkem jedenadvacet pacientů (k 6. květnu), kterým byl diagnostikován nový typ koronaviru. To znamená čtyři na jeden milion obyvatel. Na Novém Zélandu byla jedna z nejpřísnějších opatření na světě. Nejen, že děti nechodily do školy, byla zavřená většina obchodů, zakázané veřejné akce atd., zároveň ale nefungovaly například ani rozvážkové služby. Až v těchto dnech země přísná nařízení pomalu uvolňuje.

Kde vsadili na jinou cestu

Švédsko

Otevřené restaurace, bary, prakticky žádná omezení, pouze doporučení. Tak to vypadalo ve Švédsku na začátku pandemie koronaviru a na tom se změnilo jen málo. Vláda spoléhá na rozum svých občanů a věří, že sami nejlépe rozhodnou, jak se chránit a jaká doporučení odborníků akceptovat. S přibližně 22 úmrtími na 100 000 obyvatel eviduje Švédsko podobná čísla jako Irsko, kde jsou však restrikce mnohem tvrdší. Faktem ale zároveň je, že je zde daleko nejvíce nakažených i mrtvých z celé Skandinávie (k 6. květnu 23 216 nemocných a 2 854 mrtvých).

Jižní Korea

Pokud může být některá země chválena za rychlost, pak je to Jižní Korea. Nejprve to vypadalo, že bude tato země jednou z nejpostiženějších vůbec. Vše špatné se ale v dobré obrátilo neuvěřitelně rychle. Země totiž vsadila na bleskové testování. Úřady zajistily, aby byl test k dispozici pro každého. Vznikly "drive-in" stanice, kde se mohl kdokoli dát vyšetřit už v době, kde se u nás pomalu ani nevědělo, že něco takového existuje. Pandemii se tak podařilo dostat velmi brzy pod kontrolu.

Bělorusko

Koronavirus nebo ne, v této zemi běží život v zajetých kolejích. Diktátor Lukašenko nepřijal žádná opatření, k 75. výročí vítězství ve druhé světové válce dokonce v Minsku uspořádá velkolepou vojenskou přehlídku, nezastavila se například ani fotbalová liga. Přesto, že i zde COVID-19 udeřil, čísla nejsou podle místních epidemiologů nijak hrůzostrašná. Země k 6. květnu hlásila necelých 18 350 nakažených a 107 mrtvých. Když si vezmeme počtem obyvatel srovnatelnou Belgii, tak zjistíme, že je zde přes 8 tisíc mrtvých a více než 50 tisíc nakažených (k 6. květnu). Přitom bylo otestováno 200 tisíc lidí. Je ovšem možné, že to nejhorší Bělorusko teprve čeká.

Kde je situace nejhorší

USA

Americký prezident Donald Trump řekl pro televizi Fox News, že může být v zemi až 100 000 mrtvých. Zároveň obvinil tajné služby z nedbalosti proto, že ho na hrozící pandemii neupozornily dříve než 23. ledna. Což ovšem nemusí být pravda, některé zdroje totiž uvádějí, že informace dostal už 3. ledna a nic neudělal. V každém případě právě v USA je situace vůbec nejhoší, k 6. květnu zde bylo více než 1,2 milionu nakažených a 72 275 tisíc mrtvých.

Španělsko a Itálie

Země na jihu Evropy jsou na tom nejhůř, pokud jde o Evropu. Španělsko k 6. květnu eviduje více než čtvrt milionu nakažených, téměř 26 tisíc lidí zemřelo. Itálie hlásí ještě o téměř 4 tisíce mrtvých více při téměř 213 tisících nakažených. Počty nově identifikovaných případů však v obou zemích klesají a vypadá to, že se zde pandemie snad brzy dostane pod kontrolu.

Rusko

Společně s USA jde o dvě země, kde počet nových případů stále dramaticky roste. V Rusku není bohužel zdravotnictví na nejvyšší úrovni, podle The Moscow Times třeba nemá kdo obsluhovat sanitní vozy a záchranáři si musejí sami nakupovat ochranné pomůcky, nemocnice se stávají ohnisky nákazy. Za den přibude více než 10 tisíc nových případů COVID-19. Nejvíce nakažených má Moskva, celkem země k 6. květnu hlásí 1451 mrtvých.

Kde se opatření uvolňují

V Německu a Rakousku od pondělí 4. května některé děti opět chodí do školy

V Rakousku jsou od uplynulého víkendu otevřené všechny obchody a v polovině května mají následovat například restaurace

V Norsku se otevřely školy a školky, restaurace a obchody (personál by měl nosit rukavice, stoly mají být rozestavené dva metry od sebe)

V Polsku nemusí po návratu do vlasti do 14denní karantény občané, kteří pracují nebo studují v Německu, na Slovensku, v České republice nebo v Litvě. Otvírají se také hotely, obchodní centra či knihovny

Ve Španělsku začalo uvolňování omezení vycházení už o víkendu, živnosti teď mohou znovu otevřít někteří drobní podnikatelé, jako třeba holiči. Začalo povinné nošení roušek

Italové zase mohou na procházku nebo si jít zaběhat, většina obchodů však zůstane uzavřena a restaurace a bary smí až do června nabízet pouze donáškové služby či jídlo s sebou

Na Slovensku budou moci od středy otevřít již všechny prodejny s výjimkou nákupních center, dále terasy restaurací, s omezeními i hotely, obnoví se pořádání bohoslužeb a konání svateb

Řekové mohou po šesti týdnech omezení volného pohybu zase ke kadeřníkovi, koupit si knihu či květiny, nadále by ale měli na veřejnosti dodržovat bezpečnou vzdálenost a v místech s větším počtem lidí nosit roušky. Hotely s celoročním provozem by se v Řecku měly otevřít 1. června. 11. května se mají otevřít i větší obchody, s výjimkou nákupních center

Do Maďarska lze opět podnikat služební cesty z České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska či Polska

Jak je to s uvolňováním v Česku

Pondělí 11. května

Otevřou se všechny provozovny v nákupních centrech s výjimkou provozoven stravovacích služeb, provozovny nad 2 500 m2, v nichž nebyl zakázán provoz, a provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek.

Za splnění zvláštních hygienických opatření mají otevřít holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby.

Zpřístupněna budou muzea, galerie, výstavní síně a další podobná zařízení, návštěvníkům se otevřou venkovní prostory zámků, hradů a skanzenů. Budou umožněny venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti.

S účastí nepřevyšující 100 osob budou umožněna divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní události apod.

S omezením na 100 osob budou možné také hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách, svatby nebo bohoslužby.

Do škol se mohou vrátit studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutorií - ve skupinách nejvýše 15 žáků.

Pondělí 25. května

Otevřou se vnitřní prostory restaurací, hospod, bufetů, kaváren, vinoték a pivoték. Začít fungovat budou moci hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení, a to včetně jejich restaurací a kaváren.

Začít fungovat budou moci dosud nepovolené taxislužby (typu Uber) nebo živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (jako jsou tetování a piercing).

Povoleny budou zotavovací akce pro děti do 15 let. Otevřou se vnitřní prostory v zoologických a botanických zahradách a na hradech a zámcích.

Otevřou se školy pro žáky prvního stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin. Podmínkou je nejvýše 15 žáků ve skupině, bez možnosti měnit složení skupin.

V omezeném režimu a za podmínek dodržování preventivních opatření se otevřou týdenní stacionáře, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Nejdříve pondělí 1. června

Možnost maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách. V omezeném rozsahu bude moci fungovat praktické vyučování na středních a vyšších odborných školách, a to za podobných podmínek jako u školních skupin, fungujících od 25. května.

Pondělí 8. června

Za dodržování všech preventivních opatření se otevřou denní stacionáře, centra denních služeb, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny, kromě seniorů v omezeném režimu. Bude obnoveno poskytování sociálních služeb na základě individuálního plánování a smluv.

Za podmínek dodržování všech preventivních opatření budou opět možné návštěvy u klientů pobytových služeb.

Sobota 13. června

Do tohoto dne vláda 4. května prodloužila ochranu vnitřních hranic. Nejméně do 13. května tak budou moci lidé překračovat hranice jen na hraničních přechodech.

Během června (bez data)

Budou se konat přijímací zkoušky na střední školy. Pro žáky druhého stupně ZŠ a středních škol by měly začít fungovat konzultace nebo občasné vzdělávací aktivity v menších skupinách, a to ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin.

