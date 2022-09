Velký podzimní horoskop peněz: Panny získají místo snů, Vodnáři jsou na vzestupu, Berani investují

Býk

Během podzimu si dejte pozor na zbytečné utrácení. Více než kdy dřív zjistíte, že potřebujete finanční rezervu, která vám doteď nic neříkala. Zpočátku se může zdát, že období Vah přineslo do vašeho života jen zmatek, brzy se ale ukáže přesný opak.

Blíženci

Bude to dřina, to je jasné. Udržet své emoce na uzdě a neodejít z další práce vám dá opravdu zabrat. Je obdivuhodné, že hledáte, v čem byste byli nejlepší, děláte to však až příliš na sílu a momentálně ohrožujete svou budoucnost.

Rak

Hvězdy jsou vám nakloněny. Musíte však zůstat ve střehu a nepouštět se do velkých bojů s vašimi blízkými. Někteří z vás by mohli tentokrát získat povýšení, které jim přinese zasloužený finanční profit.

Lev

Dočkáte se velké odměny! Pokud jste celou dobu toužili po úspěchu, právě teď vás Vesmír povede požehnanou cestou. Stačí, když budete poslouchat sami sebe a důvěřovat svým nápadům. Nic jiného teď není potřeba.

Panna

Vaše dosavadní práce bude oceněna. Silné ambice, které v sobě přirozeně máte, budou mít konečně šanci na pozornost. Během podzimu dostanete pracovní nabídku, která bude doslova splněním vašich nejtajnějších snů.

Váhy

Dokud se nezbavíte své nejistoty a přesvědčení ohledně financí, nemáte šanci se posunout dále. Uvažujete-li o změně zaměstnání, přijde vám do života hned několik nabídek. Je ale možné, že žádná nebude pro vás natolik lukrativní, abyste významný krok udělali.

Štír

Během tohoto podzimu si najdete nový zdroj příjmů na nečekaném místě, což vám poskytne dostatečnou motivaci, že se dá vaše situace zlepšit. Máte nespočet dovedností, za které si druzí rádi zaplatí, jen si uvěřit a jít štěstí vstříc.

Střelec

Dejte si pozor na syndrom vyhoření! V touze po lepším finančním zajištění byste mohli brzy být se silami na úplném dnu. Pokud chcete podávat excelentní výkony, budete si muset najít způsob, jak dočerpat ztracenou energii.

Kozoroh

Za vaši tvrdou dřinu vás čeká zasloužený úspěch. Ať už se posunete v zaměstnání či konečně založíte své podnikání, bude to rozhodně něco, co za tu námahu stojí. Čekají vás sladké odměny.

Vodnář

Váš život se na podzim otočí o 180 stupňů. Už dávno víte, kam chcete směřovat a co je pro vás prioritní. Vaše kreativita je na vzestupu, tak ji nepodceňte a naopak rozvíjejte. Máte šanci na založení vlastního výdělečného projektu.

Ryby

Cokoliv si v tomto ročním období umyslíte, to vám půjde. Zkrátka z vás budou děti štěstěny! Nejvíce vám k posunu pomohou technologie. Pokud chcete svou pracovní oblast převést do on-linu, právě teď máte tu možnost.

Beran

Na investice teď budete mít opravdu to správné oko, přeci jen si ale nechte poradit od někoho, kdo je v tom o něco kovanější než vy. Už brzy vás čeká velká finanční hojnost a dobro. A to vám v životě už zoufale chybí.

Zdroj: horoscope.com, astrology.com

