Věštec Athos Salomé předpověděl covid i fotbalového mistra. Teď vidí třetí světovou válku

Athos Salomé, celým jménem Athos Salomé Fernandes, je mladý, šestatřicetiletý muž. Tento Brazilec je dnes považován za jednoho z nejpřesvědčivějších jasnovidců, kteří se v současné době snaží předvídat budoucnost. Také proto jej mnohdy najdeme spíše pod přezdívkou živoucí nebo novodobý Nostradamus. Ještě než se začal naplno věnovat této své nové profesi, působil jako model a měl k tomu jistě díky svému vzhledu ideální předpoklady. Ty má zřejmě i k věštění budoucnosti, čehož bychom se měli – vzhledem k jeho vizím – trochu obávat.

Předpověděl ničivý covid i vítěze fotbalového turnaje

O svých schopnostech přesvědčil Athos Salomé veřejnost již v minulosti. V roce 2012 by mu patrně jen málokdo věřil, že o osm let později přijde nemoc, která bude decimovat celý svět. Uběhla léta. A jak dobře víme, covid se prohnal téměř všemi státy světa a zanechal po sobě miliony mrtvých. Obdobně přesně předpověděl také smrt britské královny. Neomezuje se však jen na zásadní dějinné události tohoto typu. Do budoucnosti se podíval například také proto, aby odhadl vítěze mistrovství světa ve fotbale, které se konalo v minulém roce v Kataru – a se zlatými medailemi na krku viděl Argentince. Mohl si klidně vsadit a vyhrál by balík…

Věděl o válce na Ukrajině

Jednou z jeho dalších a bohužel také správných předpovědí byla ruská invaze na Ukrajinu, ale stojí si za tím, že Vladimir Putin nebude tím, kdo rozpoutá třetí světovou válku, ačkoliv i s tou, bohužel, počítá. Skutečně se zdá, že má Athos Salomé jakési nadpřirozené schopnosti. Svoji výjimečnost si uvědomil už ve dvanácti letech a rozhodl se díky tomu pomáhat lidem, kterým mohou jeho předpovědi ovlivnit život, a to jak přímo v jeho okolí, tak i na celém světě. Stal se příležitostným poradcem policie, která jej využívá ve chvílích, kdy má pocit, že by se jí mohla jeho pomoc hodit. I když se to zdá být jako námět na nekonečný seriál, jsou zkrátka věci mezi nebem a zemí, o kterých nemáme ani zdání, což samozřejmě neznamená, že neexistují.

Zničí nás umělá inteligence?

Jaké jsou tedy předpovědi novodobého Nostradama na další období? Upřímně řečeno, pokud se naplní jeho vize, nemáme se na co těšit. Podle Athose Salomého by měla hlavní roli, ale rozhodně ne kladnou, hrát umělá inteligence, která se postará o částečné zničení našeho života v té podobě, kterou dodnes známe. Doslova tento vývoj připodobňuje k příchodu Antikrista v poněkud jiné podobě, než jakou bychom čekali. Svoji roli v tom prý bude hrát i Elon Musk a jeho technologie.

Mimozemšťany prozatím odvolal

Salomé dokonce spekuloval také o jisté roli takzvané Oblasti 51, slavného území vojenské základny v Nevadě, o níž se dlouhá léta spekuluje ve spojitosti s přistáním UFO a zkoumáním mimozemského života. Později ale věštec svoje vlastní vize přehodnotil. Oproti tomu ale trvá na domněnce, že bude lidstvo v příštím období duševně i tělesně mučeno do té míry, že mnozí budou raději reálně zvažovat sebevraždu.

Chceme věřit jeho předpovědím? Snad raději ne…

Zdroj: everybodywiki, timesnownews, athossalome

KAM DÁL: Absurdní život gejši: Za kolik se prodává panenství?