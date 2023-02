Zasnoubil se s nafukovací pannou. Nyní oznámil, že je těhotná

Kolumbijec, který na sociální síti vystupuje pod uživatelským jménem montbk5959, založil rodinu se svou snoubenkou. Na tom by nebylo nic divného, jde ale o plastovou pannu, se kterou již má dva potomky.

Na sociálních sítích dokumentuje téměř každý moment svého bizarního vztahu, zatímco se sledující strachují o jeho mentální zdraví. Figurína, se kterou se zasnoubil, se údajně jmenuje Natálie a je láskou jeho života.

Na videu, které sdílel, je možné vidět, že jsou oba nastávající rodiče oblečeni do triček, na kterých je napsáno „Sammyho máma“ a „Sammyho táta“. Nový přírůstek do jejich podivné rodinky se tak s největší pravděpodobností bude jmenovat Sammy.

Každodenní život s plastovou snoubenkou

Kolumbijec ale na sociální síti nesdílí pouze speciální momenty, snaží se svým sledujícím co možná nejvíce přiblížit svůj každodenní život. Svou plastovou snoubenku bere všude s sebou. V některých videích ji tak můžeme vidět, jak si v hospodě vychutnává lahvové pivo, jak se sluní na lavičce, případně jak v kavárně čeká na svou objednávku.

Na tomto bizarním online profilu muže z Kolumbie nechybí dokonce ani videa, ve kterých se chlubí svými dětmi. Jde o obrázky jiných dětí, na které prostřednictvím programu pro úpravu fotek přidává fotku hlavy malé figuríny.

Jedno se mu musí nechat, rozhodně si umí poradit.

Zdá se, že se svou snoubenkou jezdí i na dovolené nebo víkendové pobyty. Otázkou ale zůstává, zda všem platí letenku či jízdenku, nebo zda svou milou a celý zbytek rodiny naskládá do zavazadlového prostoru.

Nechtěl být sám

Poté, co někteří sledující vyjádřili nesouhlas s jeho způsobem života, se ostře ohradil. Bez své nehybné rodinky by se prý cítil sám, což nechce, volba tedy byla jasná.

To, že by si mohl najít partnerku z masa a kostí, ho – zdá se – nenapadlo. Má to ale i své výhody. Nemusí dělat žádné kompromisy, může s kamarády na pivo klidně každý den v týdnu a nikdo mu v noci nebere peřinu.

Zdroj: Daily Star, TikTok

