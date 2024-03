Ztratí piloti svou práci? Britský stíhač Tempest již osádku potřebovat nebude

Rozmáchlý mezinárodní projekt stíhače 6. generace začal před několika lety, Velká Británie jej představila v základních konturách na tradičním leteckém veletrhu ve Farnboroughu. Na projektu spolupracuje kromě Velké Británie rozsáhlý mezinárodní tým, mimo jiné Švédsko, Japonsko či Itálie. A s nimi i jejich přední zbrojovky, italská společnost Leonardo, francouzská MBDA, která dodá pro letoun raketu Meteor, Rolls-Royce a další.

Společný cíl je jednoznačný – zkonstruovat nejmodernější stíhač, do něhož by byly zabudovány nejlepší současné technologie. Existovat by pak měla i bezpilotní verze, což jinými slovy znamená, že Velká Británie chce minimalizovat potenciální ztráty pilotů během jednotlivých akcí.

Zbraně jako ze Star Treku

Jak informuje server Royal Air Force, letoun Tempest má od roku 2035 nahradit ve službě stroje Eurofighter Typhoon. Kromě nejmodernějších technologií má být Tempest vybaven kombinací konvenčních, elektromagnetických, laserových či hypersonických zbraní, letoun bude mít potenciál dalších upgradů, aby nezaostal za svými konkurenty.

Tempest bude hojně využívat služeb umělé inteligence se schopností hlubokého učení, celkově dosáhne vysokého, ba mimořádného stupně autonomie. Mezi schopnosti Tempestu se pak řadí stealth (obtížná zjistitelnost). Tu mají i letouny 5. generace, nicméně v případě britského stíhače bude ještě vylepšená. Bude moci využívat i schopnost rojové technologie (swarming technology) k ovládání dronů. Dále letoun bude vybaven virtuálním kokpitem a bude schopen sdílet informace v reálném čase s ostatními stroji a snáze tak koordinovat své akce.

Ambice britského stíhače jsou ty nejvyšší, uvidíme, zda se je podaří v rámci rozsáhlého projektu naplnit, každopádně pokud by vypukla válka, na nebi by neměly mít konkurenci.

USA připravují vlastní projekt

I USA pracují na svém letounu 6. generace. Projekt nese název NGAD (Next Generation Air Dominance). Ten má vstoupit do služby okolo roku 2030, tedy o něco dříve než britský Tempest. První studie nového letounu vznikla v roce 2014. V obranném rozpočtu pro rok 2023 bylo alokováno celkem 1,66 miliardy dolarů pro program NGAD. Počítá se s další finanční podporou v průběhu následujících let.

Americký stíhač 6. generace bude mít podobné vlastnosti jako Tempest, dominantní roli bude hrát umělá inteligence, nejvyspělejší technologie a senzory, dále pak otevřená architektura letounu a rovněž nezbytná schopnost stealth.

Dominance na nebi

Co se týče zbraňových systémů, tak stejně jako u Tempestu do něj budou zabudovány energetické zbraně, důležitou součástí také bude autonomní dron letící vedle stíhače (tzv. loajální wingman). Stejně jako u Tempestu má vzniknout i bezpilotní verze. Klíčové technologie mají letounu zajistit vzdušnou dominanci okolo roku 2030, respektive po něm.

V roce 2023 americké letectvo naplánovalo v budoucnu dodávku 200 pilotovaných verzí stíhače NGAD, požadavky však mohou být přirozeně ještě modifikovány.

Stíhače 6. generace budou představovat výrazný technologický a designový skok oproti svým starším protějškům. Budou navrženy tak, aby ve službě vydržely několik dekád, disponovaly patřičným prostorem pro další modernizaci a byly pro nepřítele dostatečně odstrašujícím prostředkem.

Zdroj: Air Force Technology, Royal Air Force

