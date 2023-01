Bílá plíseň na pokojovkách: Zabraňte jejímu vzniku pomocí skořice

Plíseň přitahuje nejen stará zelenina a vlhké zdi. Můžete ji najít mimo jiné i na vlhké půdě, a to nejen na zahradě, ale právě i u pokojových květin.

Nejpravděpodobnější je výskyt plísně v květináčích, které jsou umístěné v místnostech se špatnou cirkulací vzduchu. Nejčastějším typem plísně, kterou naleznete u pokojových rostlin je bílá plíseň.

Sám o sobě je výskyt bílé plísně pro vaše květiny poměrně neškodný, ve většině případů ale poukazuje na větší problémy s prostředím, ve kterém vaše pokojové rostliny rostou.

To, že na zemině ve vašem květináči vznikla bílá plíseň, poznáte jednoduše. V květináči u některých pokojových rostlin vznikne na vrchní vrstvě zeminy bílý povlak. Ten naštěstí rostlině nijak neublíží, přesto je nutné situaci co možná nejdříve řešit. Plíseň, která se vyskytuje na vašich květináčích, totiž stejně jako všechny ostatní druhy plísně do vzduchu uvolňuje spóry, které poté vdechujeme.

Jak se zbavit plísně v květináčích

Plísně v květináči se naštěstí můžete nejen poměrně jednoduše zbavit, ale také zabránit jejímu návratu.

Jedním z těch nejjednodušších řešení je nejdříve mechanicky odstranit plíseň, která v daném květináči vznikla (např. lopatkou či lžící), a poté zajistit, že bude daná místnost dobře větraná a květináč nebude stát ve vodě.

Důležité je nasadit si před odstraňováním plísně masku nebo respirátor, abychom nemuseli vdechovat plísňové spóry, které mohou způsobit celou řadu zdravotních problémů, včetně vyrážky a začervenání.

Skořice

Poté, co se zbavíte plísně, posypejte půdu v květináči skořicí. Toto aromatické koření totiž funguje jako přírodní fungicid. Posypáním vrchní vrstvy půdy skořicí snížíte pravděpodobnost, že se plíseň na dané místo vrátí.

Důležité je ale myslet také na to, abychom květiny zbytečně nepřelívali. Příliš vlhká půda totiž zvyšuje riziko růstu plísně.

Zdroj: Gardening Know How, CDC, Express

KAM DÁL: Kočky prospívají zdraví: Pomáhají nám zbavit se stresu a snižovat vysoký krevní tlak.