Plíseň na zdi: Vyhněte se jejímu vzniku pomocí ústní vody

Ideální je nečekat na řešení tohoto problému až do momentu, kdy objevíte plíseň na zdi či jiném místě v domě, ale zaměřit se na její prevenci. Předcházet vzniku plísní je totiž mnohem jednodušší, než se jich zbavovat.

Navíc se tak vyhnete možných zdravotním problémům, které vám přítomnost plísně v obydlí může způsobit.

Zdravotní komplikace způsobené plísní

Plísně rostou zejména ve vlhku, v prostorách, které nejsou dostatečně provětrávané. Mohou se objevit mimo jiné také na obkladech v koupelně, na tapetách, na stropě, na kobercích, stěnách a celé řadě dalších míst.

Existuje celá řada různých druhů plísní a všechny z nich nám mohou způsobit nemalé zdravotní problémy, jak na svém webu uvádí NSW Health.

Řada lidí si neuvědomuje, že nám plíseň může uškodit dokonce tehdy, i pokud s ní nepřicházíme do přímého kontaktu. Písně totiž ke svému rozmnožování používají drobné částice zvané spóry, které vypouštějí do okolí. Spóry plísní tak poletují ve vzduchu kolem míst, kde se plíseň nachází, a mohou nám způsobit zdravotní komplikace poté, co je vdechneme.

Plíseň může mít na naše zdraví celou řadu negativních dopadů, patří mezi ně mimo jiné i rýma, ucpaný nos, sípání, podráždění očí, ale i astmatický záchvat u lidí, kteří astmatem trpí.

U některých lidí se mohou vyvinout i závažné plísňové infekce, a to zejména v plicích, nebo hypersenzitivní pneumonitida, imunitní porucha, která může vzniknout vdechnutím velkého množství alergenů.

Jak předejít vzniku plísně v našich domovech?

Existuje celá řada jednoduchých pravidel, která nám pomohou se vzniku tohoto problému v našem obydlí spolehlivě vyhnout. Patří mezi ně mimo jiné:

pravidelné větrání,

investice do koberců s antimikrobiálními vlastnostmi a jejich pravidelné hloubkové čištění,

zavírání dveří od koupelny při sprchování, aby se vlhkost nerozšířila do dalších místností,

investice do odvlhčovače (v případě, že doma máte vysokou vlhkost, která růstu plísní svědčí),

nesušit oblečení v místnosti bez dostatečné ventilace,

pravidelné čištění ventilátorů.

Někteří lidé také spoléhají na domácí tipy a triky prověřené jejich dlouholetou zkušeností. Jedním z nich je ústní voda, která dokáže plísni na zdech zabránit v jejím opětovném návratu. Tento trik je ale nutné spojit s pravidelným větráním.

