Pokojové květiny mohou předcházet vzniku plísně a pomáhají s jejím odstraněním

Kvůli rostoucím cenám energií se řada z nás bude letošní podzim a zimu snažit ušetřit za vytápění našeho domu či bytu. To s sebou ale může přinést celou řadu problémů. Jedním z nich je zvýšená vlhkost vzduchu, která z našeho bytu či domu dělá ideální prostředí pro růst plísně, jak na svém webu uvádí Express.

Naštěstí tomu lze ale poměrně jednoduše a levně předejít, a to pomocí koupě několika pokojových květin, které vám navíc krásně oživí interiér, jak na svém webu uvádí Country Gardener.

Toulcovka

Tento druh květiny je jedním z těch nejoblíbenějších, ozdobí totiž každý interiér a navíc je téměř nezničitelný. Jde o tropickou rostlinu, která miluje vlhké prostředí a polostín. Je tak ideální dekorací do menších koupelen.

Toulcovka se nesloží, když na ni na týden zapomenete, a navíc vám pročistí vzduch, absorbuje přebytečnou vlhkost a sníží tak pravděpodobnost vzniku plísně.

Břečťan popínavý

Péči o tento druh pokojovky zvládne opravdu každý, je tedy vhodná i pro úplné začátečníky.

Stejně jako toulcovka dokáže i tento druh břečťanu odstranit přebytečnou vlhkost z prostředí, ve kterém je umístěn. Je tak také ideální dekorací do koupelny, kde se vlhkost často hromadí. Důležité je břečťan umístit na místo s nepřímým světlem a pravidelně ho zalévat. Substrát, ve kterém je rostlina zasazena, by nikdy neměl zcela vyschnout, ale neměl by být ani zcela promáčený.

Tchynin jazyk

Další nenáročnou pokojovkou, která je expertem v prevenci vzniku plísně, je tchynin jazyk.

Nejlépe se mu daří na světlých a teplých místech, v zimě je nutné ji zalévat pouze jednou za dva až tři týdny a ani po zbytek roku to u této rostliny se zálivkou nemusíte nijak přehánět. Tato pokojovka vám pomůže s odstraněním spór plísně poletujících ve vzduchu.

Orchidej

Asi nejnáročnější rostlinou, která může pomoci s likvidací plísně, jsou orchideje.

Tento druh pokojových rostlin miluje vysokou vlhkost vzduchu, ale nesnese přímý sluneční svit, ideální je proto jej umístit na okenní parapet orientovaný na západ. Jsou také velmi citlivé na přelití, je tedy nejlepší nechat před další zálivkou substrát alespoň částečně vyschnout.

Tato rostlina vám pomůže snížit vlhkost vzduchu v místnosti.

KAM DÁL: Jak vybrat vánoční dárek pro manželku nebo přítelkyni, aby vám ho pod stromečkem nehodila na hlavu.