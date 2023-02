Rakovina prostaty: Hodně mužů umírá zbytečně, říkají lékaři a vysvětlují důvody

Pandemie koronaviru stav zhoršila – odradila řadu lidí od návštěv ordinací. „Čím dříve rakovinu prostaty u pacienta odhalíme, tím větší naději na úplné uzdravení má. V časné fázi onemocnění lze nádor odstranit chirurgicky nebo radioterapií, někdy v kombinaci s hormonální léčbou. Bohužel pro ty, kteří přijdou v pokročilé fázi nemoci, je fatální konec nevyhnutelný. Přitom bychom mohli časným záchytem rozvoji nemoci zabránit,“ vysvětluje MUDr. Jana Katolická, Ph.D., primářka Onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Nové léky „dokáží“ zase o něco více

Jako pokročilé stadium rakoviny prostaty odborníci označují stav, kdy se u pacienta vyskytnou metastázy a časem tato fáze nemoci přestane reagovat na hormonální terapii. „Takzvaný metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty se týká 20 % pacientů, u nichž rakovinu odhalíme. Tyto nádory nejčastěji, až v 75 % případů, metastazují do kostí. Pacienty, kteří dlouhodobě přehlíží problémy s močením, tak k lékaři často přivedou až silné bolesti pohybového aparátu,“ upozorňuje doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK.

V takových případech umí lékaři díky moderním lékům pacientům prodloužit život při zachování jeho dobré kvality. „Ještě nedávno jsme pro těžké případy neměli mnoho možností efektivní terapie. Ale s příchodem nových léků dokážeme i těmto pacientům zajistit až několikaleté přežití bez nepříjemných nežádoucích účinků, které jsou spojené například s chemoterapií. Navíc jsou tyto léky ve formě tablet, takže je pacienti mohou užívat pohodlně doma,“ vysvětluje doc. Soumarová.

Muži návštěvu lékaře odkládají

I když lékaři nové možnosti léčby pokročilých nádorů vítají, zůstává jejich hlavním zájmem časný záchyt nemoci. Čeští muži však preventivní prohlídky často zanedbávají. „Přestože mají problémy s močením, typicky například obtížné nebo časté močení, slabý přerušovaný proud nebo úniky, k lékaři nejdou. Pro řadu mužů je totiž rakovina prostaty zvláště citlivé téma, a proto se mnohdy bojí na vyšetření vyrazit. Odkládání umocnila pandemie koronaviru, jež pacienty odradila od návštěv zdravotnických zařízení.“ Lékaři v této souvislosti evidují nárůst počtu pacientů, kteří do ordinací přicházejí již v pokročilém stadiu nemoci.

Tento trend na svých pracovištích potvrzuje jak doc. Soumarová, tak prim. Katolická. „Zrádné je u rakoviny prostaty také to, že v počáteční fázi nemoci se příznaky nemusí objevit vůbec. Je proto důležité, aby muži na preventivní prohlídky k urologovi chodili, i když potíže nemají. Pravidelné kontroly by měli pánové, kteří nemají tento typ rakoviny v rodině, zahájit po dosažení padesáti let věku. V případě rodinné anamnézy je to vhodné už po čtyřicítce,“ doporučuje prim. Katolická a dodává: „Vyšetření se muži nemusí bát, je krátké a nebolestivé. Zahrnuje odběr krve ke stanovení hladiny tzv. prostatického specifického antigenu (PSA) a vyšetření konečníku.“

Odhalení včas je zásadní

Podle výše citovaných lékařů přibližně 70 % bezpříznakových karcinomů rakoviny prostaty roste pomalu, ale když už se ohlásí obtížemi, může být na kompletní odstranění pozdě. Česká urologická společnost ČLS JEP spustila pilotní projekt časné detekce karcinomu prostaty. V rámci něj se snaží co nejlépe zachytit ty, jichž by se nádor mohl týkat a vážně je ohrozit.

Zdroj: redakce, citovaní lékaři, ÚZIS, ČUS

