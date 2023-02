Žena se svěřila s trikem, který jí pomohl zhubnout o čtyři velikosti

Sophii Worsley (22) se podařilo zhubnout neuvěřitelných 22 kilogramů. Pomohla jí k tomu jednoduchá změna. Sophie se svěřila s tím, že se po své téměř až neuvěřitelné proměně cítí lépe než kdy předtím.

Tato mladá recepční údajně měla již delší dobu problémy s nadváhou. Zlomovým bodem pro ni byl moment, kdy se viděla na rodinné fotografii a téměř se nepoznala. V tu chvíli prý věděla, že je nejvyšší čas se přebytečných kil zbavit.

Nyní je Sophie o neuvěřitelných 22 kilogramů lehčí a vejde se do šatů, které jsou o 4 velikosti menší.

Lekce zumby a menší talíře

Když se Sophie rozhodla zbavit se nadváhy, přihlásila se na lekce zumby, na které docházela pravidelně dvakrát týdně.

Navíc si začala dávat větší pozor nejen na to co jí, ale i na to, kolik toho jí. Častou chybou lidí, kteří se snaží zbavit přebytečné tělesné hmotnosti, je konzumace zdravých pokrmů v přílišném množství.

K tomu, abychom zhubli, je nutné pohybovat se v kalorickém deficitu. Je tedy důležité dbát na to, abychom denně přijali menší množství kalorií, než vydáme. Dokonce i po konzumaci zdravých jídel se naše tělesná váha může zvýšit. Záleží zkrátka zejména na počtu přijatých a vydaných kalorií.

Počítání kalorií u jednotlivých pokrmů ale může být časově náročné. Lidé s hektickým životním stylem často na kontrolu počtu přijatých kalorií nemají čas.

Naštěstí existuje skvělý trik, který vám pomůže snížit počet přijatých kalorií i bez jejich počítání. Stačí jen jídlo servírovat na menších talířích. Tento trik pomohl již tisícům lidí, kteří se snažili shodit přebytečná kila, včetně Sophie.

Delboeufova iluze

Výzkumy dokazují, že používání menších talířů k jídlu vede ke konzumaci menšího množství kalorií. Tento efekt souvisí s Delboeufovou iluzí.

Jde o vizuální iluzi, která popisuje, jak vnímáme velikosti různých objektů v závislosti na jejich okolí. Určité množství jídla na velkém talíři se nám může zdát menší, než stejné množství jídla umístěné na malém talíři – a od toho se následně může odvíjet i pocit sytosti.

Velikost pokrmu se totiž v našich očích mění v závislosti na velikosti talíře, na kterém ho naservírujeme.

Zdroj: Manchester Evening News, National Library of Medicine

KAM DÁL: Otok obličeje: Pomohou vám čajové sáčky i mast na hemoroidy.