Jak se dožít co nejvyššího věku: Pomůže několik jednoduchých zvyků, radí vědci

Dlouhověkosti chce dosáhnout asi každý z nás, bohužel to ale není tak snadné. Neexistuje totiž zázračný lék nebo nápoj, který by nás omladil. Vědci ale přišli na to, že si několik let navíc můžete přidat pravidelným opakováním několika jednoduchých zvyků. Zvládne to opravdu každý.