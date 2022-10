Jak se levně zbavit pavouků? Pomůže citron

Naštěstí totiž existuje spolehlivý způsob, jak tuto havěť z vašeho bytu či domu rychle a jednoduše vypudit ven. Dokonce k tomu ani nepotřebujete žádné speciální přípravky, stačí jen běžné kuchyňské ingredience, mezi které patří i obyčejný citron.

Nejlepším způsobem, jak se s pavouky vypořádat, je prevence.

Zajistit, aby se do našeho domu či bytu nenastěhovali, ale může být kvůli motivujícímu sychravému počasí pořádný oříšek. Ideální je se nejdříve přesvědčit, že nám okna v bytě pořádně těsní, a zacelit okolo oken veškeré prasklinky, kterými by se mohli pavouci dostat do našeho obýváku, ložnice či dalších pokojů.

Dejte si pozor zejména na prasklinky u okna v koupelně, vlhké místnosti totiž pavouci přímo milují, koupelna je tak v pavoučím světě velmi populární volbou.

Dalším krokem, který vám pomůže pavouky od stěhování do vaší koupelny odradit, je otevřít okno při sprchování. Pavouci totiž milují vlhko, ale nesnáší déšť. Zvuku padajících kapek vody se tak budou chtít obloukem vyhnout.

Mátu pavouci nemohou vystát

Stejně jako déšť nemají příliš v oblibě ani vůni máty. Ideální je tak koupit si porcovaný mátový čaj a umístit jeden sáček s čajem do rohu každé místnosti. Přetvoříte tak vaše obydlí na pavoučí dům hrůzy.

K odpuzení těchto osminožců můžete použít také esenciální mátový olej.

Stačí jen 20 kapek tohoto aromatického oleje smíchat s vodou a směs nalít do láhve se sprejovým uzávěrem. Směs poté pořádně protřepejte a nastříkejte na místa, na kterých se pavouci vyskytují nejčastěji, tedy do rohů místností a za nábytek. Nezapomeňte ale ani na rámy oken a dveří.

Místo mátového esenciálního oleje můžete stejným způsobem použít mimo jiné i levandulový, skořicový nebo tea tree esenciální olej.

Bojujte s pavouky citronem

Pomůže vám ale i obyčejný citron.

Další vůni, kterou pavouci zkrátka nesnesou, je právě ta citronová. Stačí jen rozkrojit jeden citron napůl a potřít s ním rámy oken a dveří. Pavouci tak při přiblížení se vašim oknům či dveřím raději zkusí štěstí o dům dál.

Zdroj: Express

KAM DÁL: Jaké jsou nejčastější chyby při přípravě čaje? Už nikdy nebude hořký.