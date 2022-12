Jak vykostit kapra, stáhnout ho z kůže a zbavit šupin i malých kostiček? Radí šéfkuchař

Vykostit kapra, stáhnout kapra. Dvě věci, které budeme zřejmě brzy řešit. Vánoce jsou totiž za dveřmi a k svátkům samozřejmě patří i kapr. Už víte, co s ním tentokrát uděláte? Usmažíte ho, či připravíte na přírodno? Kapra je třeba nejdříve správně zbavit šupin, vykostit, vykuchat a připravit filety. A to nejdůležitější! Zbavit ho kůstek, které se tak rády zapichují do krku. Jak na to nám řekl šéfkuchař Milan Václavík.