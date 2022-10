Jak zazimovat zahradu: Na co nesmíte zapomenout?

Rozhodně nestačí před zimou jen na zahradě sklidit úrodu, uklidit hrábě, sekačku a lopatky do kůlny a o víc se nestarat.

Pokud chcete, aby vaše zahrada zimu v pořádku přečkala, je nutné ji na extrémní chlad pořádně připravit. Existuje hned několik důležitých kroků, na které byste před zimou opravdu neměli zapomenout.

Prořezávání stromů a keřů

Stromy a keře je důležité prořezávat pravidelně, po celý rok, zejména ale v podzimních měsících. Měli bychom to totiž stihnout ještě před zimou, jejich prořezávání v extrémně chladném počasí by jim mohlo ublížit.

Pokud ale na zahradě objevíte nějaký nemocný strom, měli byste ho co nejdříve pokácet a ze zahrady odklidit, aby se nemoc nešířila. Rozhodně si na prořezávání nezapomeňte pořídit speciální zahradnické nůžky, abyste zajistili, že dřeviny nepoškodíte.

Nezapomeňte poté všechny popadané větvičky a listí ze zahrady odstranit.

Provzdušnění půdy

Důležité je před zimou také "obrátit půdu", umožní to zemině dýchat. Zlepšíte tak mimo jiné strukturu vašich záhonů.

Obracením půdy pomocí lopaty také podpoříte rozklad odumřelých částí rostlin. Ideální je také před zimou do půdy na záhonech zapracovat hnojivo, můžete k tomu použít mimo jiné i posekanou trávu, která půdě na záhonech prospěje.

Nesmíme také zapomenout na to, že bychom měli každé dva roky zeleninové záhony povápnit.

Přemístěte rostliny dovnitř

V podzimních měsících bychom měli také přemístit náchylnější rostliny dovnitř do domu, ideálně do garáže, do které se dostane sluneční svit, nebo na chodbu.

Tím správným časem s přenesení rostlin do domu je moment, kdy venkovní teploty klesnou pod 10 stupňů. Zajistíte tak, že vaše rostliny nedostanou šok a budou se moci lépe přizpůsobit jejich novým podmínkám. Čekat déle se nevyplácí.

