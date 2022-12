Probiotika a prebiotika: Podpoří trávící systém, neplní ale stejnou funkci

Probiotika nám pomáhají do našeho trávicího sytému doplnit prospěšné bakterie, které jsou ke správnému trávení naprosto nezbytné. Prebiotika slouží v těle jako potrava pro tyto bakterie, jak na svém webu uvádí Healthline.

Obě tyto jednotlivé složky určitých druhů potravin nebo doplňků stravy jsou pro naše celkové zdraví důležité, mají ale v našem těle zcela odlišné role.

Probiotika

Probiotika jsou živé bakterie, které můžeme najít jak v některých potravinách, tak i v některých doplňcích stravy podporujících správnou funkci našeho trávicího systému. Tyto prospěšné bakterie nám mohou poskytnout celou řadu zdravotních výhod.

Probiotika můžeme najít v následujících potravinách:

kimchi

kombucha čaj

kefír

kysané zelí

některé druhy nakládaných okurek

nakládaná zelenina

Prebiotika

Jde o látky, které pocházejí z některých typů sacharidů, které neumíme strávit. Tyto látky se proto dostanou až do střev, kde poté slouží jako potrava pro prospěšné bakterie, které tam žijí.

Prebiotika můžeme najít v nejrůznějších doplňcích stravy, ale i v některých potravinách, mezi které patří mimo jiné:

banány

bobule

hrách

oves

fazole

česnek

pórek

cibule

luštěniny

topinambury

chřest

pampeliška zelená

S vhodnou volbou pomůže lékař

Ve většině případů je ideální do naší stravy, ať už formou potravin nebo doplňků stravy, doplnit jak probiotika, tak prebiotika. To ale neznamená, že to platí vždy.

Ideální je se o zařazení prebiotik a probiotik do vašeho jídelníčku poradit s vaším praktickým lékařem. Tyto doplňky ocení mimo jiné i lidé, kterým byly předepsány antibiotika. Ideální je probiotika a prebiotika užívat během užívání antibiotik i po nich. Užívání antibiotik je sice účinným nástrojem v boji proti celé řadě nejrůznějších onemocnění, má ale negativní dopad na naši střevní mikroflóru. Naštěstí ho můžeme zvrátit pravidelným užíváním probiotik a prebiotik.

Skvělými kandidáty pro zařazení probiotik do jídelníčku často bývají i lidé s mentálními poruchami.

Naopak lidé, kteří trpí vážnými zažívacími problémy nebo oslabenou imunitou, by se měli užívání probiotik a potravinám, které je obsahují, raději vyhnout. V takovém případě může totiž přidání prospěšných bakterií do jejich jídelníčku jejich stav ještě zhoršit.

