Vytápěním na minimum sice ušetříme, ale riskujeme vznik plísně a zdravotní problémy

Dokonce i při snaze o to, abychom na energiích ušetřili co možná nejvíce, bychom nikdy neměli teplotu v našem domě nechat spadnout pod 15 °C, a to dokonce i v momentě, kdy v domě či bytě zrovna nejsme.

Teploty nižší než 15 °C totiž v našich domovech vytvářejí ideální prostředí pro vznik plísně, která nám může způsobit nejen obrovské škody na majetku, které se nám ve výsledku prodraží více než vytápění, ale také zdravotní potíže.

Zdravotní rizika vystavení se plísni

odhalit plíseň v bytě ještě předtím, než ji spatříte, najdete Jak jednodušeještě předtím, než ji spatříte, najdete zde

Plísně jsou přítomné prakticky všude, a to venku i vevnitř, stačí tedy, jen aby se usadily ve vhodném prostředí a okamžitě se začnou rozrůstat. Nejčastěji se s plísní setkáme ve vlhkých a studených prostorách bez dostatečného větrání. Mohou vyrůst mimo jiné i pod tapetami, na zdech, mezi obklady v koupelně, ale mimo jiné i na kobercích.

Existuje celá řada druhů plísně a všechny nám mohou způsobit vážnější zdravotní problémy.

Plísně se rozmnožují pomocí drobných částic zvaných spóry, které se přenášejí vzduchem. Plíseň nám tak může způsobit vážné zdravotní problémy, dokonce i pokud s ní nepřijdeme do přímého kontaktu.

hypersenzitivní pneumonitidě najdete Více onajdete zde

Dokonce i pouhé vdechnutí nebo vystavení se jejím spórám může mít za následek podráždění očí, rýmu, ucpaný nos, podráždění kůže, sípání a další zdravotní problémy. U lidí s astmatem může pobyt v blízkosti plísně dokonce vyvolat i astmatický záchvat.

V některých případech může plíseň dokonce způsobit i vznik plísňové infekce, mezi které patří mimo jiné i porucha imunity zvaná hypersenzitivní pneumonitida, která může mít velmi vážné následky.

Na jakou teplotu bychom měli vytápět náš byt či dům?

Podle expertů je ideální vytápět náš domov na teploty v rozmezí 18 až 21 °C.

Vážné zdravotní problémy totiž neriskujeme pouze vytápěním na nižší teploty, ale i na vyšší. Vytápění našeho bytu či domu na teploty vyšší než 24 °C totiž může zvýšit riziko vzniku mrtvice nebo infarktu.

Teplota v místnostech by u nás ale ideálně neměla klesnout ani pod 18 °C v době, kdy dané místnosti zrovna obýváme. Při vytápění na 16 – 18 °C riskujeme menší zdravotní problémy a nepohodlí způsobené pocitem chladu.

V momentě, kdy si náš domov vyhříváme pouze na 12 až 16 °C, se u nás a u ostatních členů naší domácnosti zvyšuje riziko vzniku nemocí dýchacích cest. Teploty v rozmezí 9 – 12 °C zvyšují pravděpodobnost vzniku infarktu a mrtvice, stejně jako teploty vyšší než 24 °C. Obýváním místností vytopených pouze na 9 °C a méně riskujeme podchlazení.

Zdroj: Birmingham Mail, NSW Health

KAM DÁL: Stres a úzkost: Jak se těchto nepříjemných pocitů jednoduše zbavit.