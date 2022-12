Rybí kost v krku: Pomůže kousek chleba, brambor i chladná hlava

Tradiční sváteční večeře se zpravidla neobejde bez kapra. Tohle typicky české jídlo má však jednu velkou nevýhodu – kapr obsahuje hodně kostí, takže je poměrně velká pravděpodobnost, že na nějakou kost během vychutnávání si jídla narazíte. Dokonce se může stát, že vám taková kost uvízne v krku. A co potom dělat?

Zachovejte klid a pokuste se zapíchnutou kost v krku odstranit

Když se kůstka zapíchne ke kořeni jazyka, můžete se jí snadno zbavit obyčejným vyndáním. Uvíznout může i dále v krku. Pokud se něco podobného stane, vyzkoušejte nejčastěji doporučovanou radu, která spočívá ve snědení kousku chleba nebo brambor, kdy pomocí další potravy dojde k uvolnění kosti. Ta se následně přesune do žaludku, kde již proběhne její bezpečné strávení. Dalším místem, kde může dojít k zapíchnutí rybí kosti, je jícen. Že se něco podobného stalo, poznáte podle bolesti na hrudi při polykání. Pokud se vám kost podaří odstranit a uvolnit, příznaky by měly odeznít do zhruba 30 až 60 minut.

Návštěva doktora

Pokud se vám nepovede kost odstranit zajedením nebo přímým vytáhnutím, nezbývá nic jiného než navštívit lékaře. Během svátků vaše cesty pravděpodobně zamíří na pohotovost na ORL. Nebudete ani první a ani poslední, kdo sem s tímto problémem dorazí právě během vánočních svátků. Ve většině případů se lékaři podaří kost odstranit pomocí speciálních kleští. Pokud však hrozí poškození jícnu, kde bude kost zaseknutá, což by mohlo způsobit krvácení, přichází na řadu vyndání na ORL.

Záchrannou službu volejte jen v život ohrožujících situacích

Mnoho lidí se při pocitu, že se jim zapíchla kost do krku, vyděsí a chtějí okamžitě volat záchranku. Jenže v drtivé většině případů to není vůbec potřeba, protože s uvolněním kosti si buď poradíte sami, nebo problém následně vyřešíte návštěvou pohotovosti na ORL. Jedinou výjimkou jsou situace ohrožující na životě, což znamená například silné krvácení, úplné ucpání dýchacích cest, porucha vědomí a podobně.

Kapra se snažte důkladně vykostit a připravit filety

Stejně jako u jiných zdravotních neduhů, tak i tady je nejlepším lékem prevence. Pokud je to jenom trochu možné, snažte se kapra zbavit co nejvíce kostí ještě před jeho tepelnou úpravou. Dobrou strategií je pečlivé vyfiletování. K tomu si navíc přizvěte na pomoc kleště, s jejichž pomocí se kůstek zbavíte. Samozřejmostí by pak mělo být pečlivé a opatrné stravování s kontrolou každého sousta.

Zdroj: medicalnewstoday.com, vitalia.cz, prvnipomoczive.cz

