Víte, co je to elektrosmog? Zajistěte svůj domov, aby byl pro vás o kousek bezpečnější

Tápete, co je to elektrosmog? Stejně jako si pod pojmem smog představíme krajinu, zamořenou kouřem z továrny (tedy něčím, co můžeme mimo jiné i vidět), můžeme si velmi podobně představit také elektrosmog. Jde vlastně o elektromagnetické záření, které je všude kolem nás, nevyhneme se mu a většinou si jej ani neuvědomujeme. A přesto na nás působí. Před elektrosmogem se dnes prakticky nemáme možnost tak docela schovat, a to ani v přírodě. Stačí vzít si s sebou mobil, pohybovat se v civilizované krajině, kde je elektrické vedení, ale třeba už i tam, kde bychom byli schopni přijmou rádiové vysílání. Tedy - všude…

Telefonujete často? Pozor na pozornost!

Podle vědců, kteří se zabývali účinky elektromagnetického záření na lidský mozek, konkrétně toho, které působí z bezprostřední blízkosti při používání mobilního telefonu, porovnali dvě skupiny mladých žen, z nichž jedna část používala mobil intenzivně více jak půl hodiny denně a druhá výrazně méně. Po stanovené době byly všechny ženy podrobeny magnetické rezonanci, která ale neodhalila žádný rozdíl mezi fungováním mozku “telefonistek” a žen ze druhé skupiny. Určitý rozdíl ale přece jen objevili - a to při neurologickém, respektive neurokognitivním vyšetření, kde došli k závěru, že ta část žen, která telefonovala delší čas, má horší výsledky v soustředění a udržení pozornosti.

Půjde to i bez alobalu

Při běžném vystavení elektromagnetickém smogu by ale podle odborníků žádné znatelné riziko hrozit nemělo, přesto neuškodí, když se budeme alespoň podle možností chránit - a nemusíme si hned nasazovat čepici z alobalu. Stačí se dobře zamyslet, kde si třeba chceme pořídit dům nebo byt, případně si jej pronajmout. Je logické, že pod vedením vysokého napětí už bude patrně jedno, jestli máme doma puštěnou televizi nebo zapneme mikrovlnku.

Lidé, kteří věří léčivým účinkům drahých kamenů, přísahají na účinky turmalínu, který - zavěšený na krku - prý dokáže před elektrosmogem celkem spolehlivě bránit. V místnostech pak doporučují rozmístit více takových kamenů, větších než 3 centimetry. Pak byste se měli doma cítit lépe.

Čisté zóny v bytě

V bytě nebo domě bychom si měli vytvořit alespoň trochu klidnější (z tohoto pohledu) prostor na příklad v ložnici. Není třeba mít tady televizi a když už se mnohdy nevyhneme nutnosti vzít si k posteli mobil, neměl by alespoň být příliš blízko u hlavy. Stejně tak antény vysokorychlostního internetu by neměly být na okně místnosti, kterou chceme relativně uchránit před většími dávkami elektromagnetického záření. Jeho intenzitu zvyšují i takové vymoženosti, jako jsou dálkově ovládané žaluzie, topení a samozřejmě jakékoliv spotřebiče, napojené na elektřinu, včetně automatického vysavače, který odpočívá v koutě místnosti ve své nabíječce.

Prostě a zdravěji

Je to vlastně docela jednoduché. I když nemáme možnost úplně se elektrosmogu vyhnout, alespoň doma bychom si mohli vlastní vůlí vytvořit o trochu čistší prostředí. Jak? Čím jednodušeji budeme žít, čím méně vymožeností a drobností, které nám ulehčují péči o domácnost, budeme vlastnit a používat, tím méně elektrosmogu budeme doma mít. Je proto potřeba se zamyslet, jak velký kompromis chceme udělat.

