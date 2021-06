Další pozorování UFO: Záhadolog Vašíček vysvětluje, zda je důvod k panice a jak je to opravdu s bytostmi z nebes

Skupina vysoce postavených amerických politiků podle listu The Guardian varovala, že UFO představuje hrozbu pro bezpečnost celého státu. Rozhlásili to poté, co získali podle nich důvěrné informace o dalším neidefintikovatelném létajícím objektu.

Americká armáda už nepoužívá výraz UFO. Raději má UAP (neidentifikovatelný vzdušný fenomén).

Panika

Někteří členové amerického kongresu již byli obeznámeni s tajným reportem z Pentagonu, jehož zveřejnění je naplánované až na 25. června. Někteří z nich byli z nových zjištění značně znepokojeni.

Tim Burchett, republikánský kongresman z Tenesee, se pro The Guardian k situaci vyjádřil následovně: „Je jasné, že se něco děje, něco, co nemůžeme zvládnout.“

Český záhadolog Arnošt Vašíček ale nevidí důvod k panice. „Že se na obloze objevuje něco, co si nedovedeme vysvětlit, není novinkou. Pořádně rušno bylo na obloze i ve středověku,“ vyjádřil se k aktuálnímu dění pro Čtidoma.cz.

UFO v Americe

Tento rok v dubnu na veřejnost uniklo video od námořnictva, které ukazuje létající objekty ve tvaru trojúhelníku. V květnu se na veřejnost dostalo armádní video zachycující oválný létající objekt nedaleko amerického San Diega.

Přepis konverzace pilotů stíhaček americké armády, kteří viděli UFO (zveřejnil list New York Times): stíhaček americké armády, kteří viděli UFO (zveřejnil list New York Times): Pilot 1: Ty vole, to není dron!

Pilot 2: Je jich tam celá letka, koukej na radar.

Pilot 1: Ježiši!

Pilot 2: Letí to proti větru, západní vítr dvě stě dvacet kilometrů v hodině.

Pilot 1: Sleduj to, vole!

V minulých letech zveřejnila americká vláda dokonce hned několik videí, na kterých bylo možné rozpoznat neidentifikovatelné vzdušné jevy (UAP) - tento pojem ufologové momentálně preferují. V roce 2004 bylo například zveřejněno video ze stíhačky, které zachytilo obdélníkový objekt, jak prolétá okolo San Diega, které je mezi ufony očividně velmi oblíbené.

Ufoni středověku

Podle Vašíčka ale záznamy o ufonech sahají mnohem hlouběji do historie, než bychom si mohli myslet. „Posvátné texty starověkých civilizací, legendy a pověsti vyprávějí o pozorování neznámých vzdušných plavidel. Dochovaly se stovky maleb a sošek bytostí z nebes. Některé nosí oděv připomínající skafandr, jiné mají v rukou jakési technické zařízení,“ konstatoval.

Doplnil, že v současnosti se nejvíce "létajících talířů" objevuje především tam, kde došlo k nějaké obrovské katastrofě. „Ať už to byl výbuch jaderné elektrárny v Černobylu, nebo havárie v japonské Fukušimě, popřípadě ničivá zemětřesení, nebo válečné konflikty. To nás vede k domněnce, že to záhadné cosi tam nahoře není neznámý přírodní jev, ale umělý, inteligentně řízený výtvor,“ dodal pro Čtidoma.cz Arnošt Vašíček.

KAM DÁL: Unikli spravedlnosti: Nejhledanější nacisti, kteří se dožili požehnaného věku v klidu a bezpečí