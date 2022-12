Karel Diviš připomíná ukrajinského prezidenta Zelenského. Bez zkušeností, veden někým ze zákulisí

Volba prezidenta se blíží, první kolo je naplánováno na 13. a 14. ledna. Vzhledem k průtahům s podpisy se Karel Diviš stal posledním zaregistrovaným kandidátem. Zakladatel internetového portálu pro nákup letenek letuska.cz a podnikatel v IT nebude patřit mezi favority na postup do druhého kola. Mezi jeho hlavní podporovatele patří kuchař Jiří Babica, který mu dokonce pomáhal sbírat podpisy, či majitel sklářské firmy Crystal Caviar Marek Landa.

Prezidentský kandidát pod lupou

Nespornou výhodou Diviše je, že působil jako sportovní redaktor České televize. Umí mluvit a ví, jak pracovat s hlasem. Podle specialisty na komunikační dovednosti ho to ale zároveň paradoxně zrazuje. „Působí a intonuje jako televizní redaktor. Těžko se toho bude zbavovat,“ říká Petr Vojnar, který si vzal Diviše "do péče" stejně jako ostatní prezidentské kandidáty. Hodnocená kritéria jsou vždy stejná (první dojem, postoj/gesta, mimika, oční kontakt, vitalita, reakce/pohotovost, rétorika, celkové působení).

Petr Vojnar

- specialista na komunikační dovednosti a mediální prezentaci, profesionální řečník a moderátor

- ve své praxi se zabývá primárně školením a tréninkem rétoriky, sebeprezentace, přípravou na veřejná vystoupení nebo vystupování před kamerou

- přednáší a pořádá workshopy či školení nebo semináře pod hlavičkou

První dojem

Karel Diviš na první dojem působí mile, uhlazeně, přátelsky, nekonfliktně, příjemně, ale v žádném případě silně či vůdcovsky. Jeho klučičí vzhled a široký úsměv samozřejmě může zapůsobit na ženskou část voličstva, ale globálně nevzbuzuje zkušenost, přehled a vyzrálost pro funkci hlavy státu.

Postoj a gesta

Jako bývalý redaktor/moderátor je zvyklý na kontakt s kamerou, divákem či publikem, a proto ví, jak se zatvářit, aby působil příjemně a nevzbuzoval žádné negativní emoce. Je mladý, sportovec, takže postoj či posed má pevný, mužný. Gesta používá úsporná, logická, ví jak s nimi díky televizní kariéře pracovat.

Mimika a oční kontakt

Tato oblast opět úzce souvisí s jeho více než desetiletou praxí v médiích. Mimiku má "televizní", tzn. umí vypadat co nejlépe, důstojně a zároveň uvolněně a mile. Oční kontakt opět udržuje profesionálně, jak s kamerou a divákem, tak případně moderátorem ve studiu.

Vitalita

Po zdravotní stránce a vitality odpovídá svému mladému věku a aktivnímu sportování.

Reakce a pohotovost

Opět je zde jeho nespornou výhodou zkušenost z rozhovorů na "druhé straně stolu". Reaguje pohotově, mluví plynule, kontinuálně, má dobrou slovní zásobu, nenadužívá přirozenou a logickou slovní vatu. Otázkou je, jak bude reagovat v případě, že bude konfrontován s něčím nepříjemným. Nebo bude muset odpovídat na otázky v problematice, ve které se neorientuje.

Karel Diviš

- podnikatel v informačních technologiích

- v letech 1995 až 2016 působil jako externí redaktor sportovní redakce ČT

Rétorika

V této oblasti ho paradoxně jeho televizní zkušenost zrazuje. Občas se totiž propadne do své původní role a působí a intonuje jako televizní redaktor. Což může znít a vypadat naučeně, nepřirozeně, strojeně, neupřímně. Je to něco, co má zažité, jen těžko se mu to bude odstraňovat.

Celkový dojem

Karel Diviš v devítce prezidentských kandidátů působí jako ten "do počtu". Jako milý, mladý kluk, který si chce splnit dětský sen být prezidentem. Sice případně reprezentativně, vitálně, sympaticky – něco jako prezident Ukrajiny Zelenskyj – ale bez životních zkušeností, a tím pádem s obavou, že je veden někým v zákulisí.

