Miliardář Bill Gates varuje před teroristickými útoky biologickými zbraněmi

Miliardář Bill Gates varoval, že teroristé mohou v budoucnu rozmístit neštovice na rušných letištích jako biologickou zbraň.

Další pandemie

Zakladatel Microsoftu své děsivé varování sdělil světovým lídrům a vyzval je, aby se připravili na katastrofy, jako jsou „neštovicové teroristické útoky“.

Během rozhovoru pro Policy Exchange s Jeremym Huntem tento týden vyzval k vytvoření Pandemic Task Force, tedy k založení speciální organizace pro zvládání pandemie v hodnotě miliardy dolarů.

Řekl, že tento krok a s ním spojený výzkum bude sice nákladný, ale mohl by vést k dalším inovacím v rámci zdravotnictví, včetně vymýcení chřipky a nachlazení.

Gates navrhl, aby země jako Anglie a USA investovaly desítky miliard na financování výzkumu, aby byl svět připraven na další pandemii.

Řekl: „Doufám, že za pět let budu moci napsat knihu s názvem, JSME připraveni na další pandemii. Bude to ale vyžadovat desítky miliard vynaložených na výzkum a vývoj.“

„Pravděpodobně to bude stát asi miliardu ročně,“ vyjádřil se k odhadované ceně výzkumu Gates.

Neštovicové teroristické útoky

Dále také varoval, že různé nemoci mohou být v budoucnu použity jako zbraň a svět se musí připravit na činy bioterorismu, kterými by mohly být i biologické útoky neštovicemi na letištích.

„Kdyby se stalo například to, že by nějaký terorista přinesl neštovice na 10 letišť, víte, jak by na to svět zareagoval?“ zeptal se miliardář.

„Existují přirozeně způsobené epidemie a epidemie způsobené bioterorismem, které mohou být ještě mnohem horší než to, co jsme zažili dnes,“ pokračoval.

Gates, čtvrtý nejbohatší muž světa, ve svém rozhovoru nabídl i záblesk naděje.

Řekl, že příprava a navýšení finančních prostředků na prevenci pandemie by byly „neuvěřitelně přínosné“. Dodal, že by to mohlo snížit náklady na vakcíny, inovovat je a vymýtit tak chřipku a nachlazení.

Zdroj: Policy Exchange, Daily Star

