Ministr Bartoš: Jednou bych chtěl mít se ženou malé knihkupectví. Promluvil i o své nálepce feťáka

Vláda České republiky je často pod palbou kritiky. Drahé energie, vysoká inflace a tak dále. Ivan Bartoš si stále ještě prochází i "vlastní kauzou", když mu řada jeho spolustraníků nemůže odpustit jeho video pro společnost Meta. Ministr přiznal chybu a pro náš web vysvětlil nejen to, jak vše vzniklo, ale také jeho další kroky.

Tlak na každého je enormní, takže má samozřejmě chvíle, kdy by nejraději se vším sekl. Ivana Bartoše ale dopředu pohání vědomí, že může pomáhat.

Ivan Bartoš

- od prosince 2021 místopředseda vlády Petra Fialy pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR

v letech 2009 až 2014 a opět od roku 2016 předseda České pirátské strany

Nenapadlo vás někdy, co jste ministrem, že by bylo lepší programovat pro nějakého klienta, než se zlobit v politice?

Každá práce má své plusy a minusy. Ano, politika je leckdy náročná profese, pokud ji chcete dělat opravdu poctivě, ale náročná je i řada dalších povolání. Nejsou na místě žádné stesky. Naopak si vážím toho, že občané dali Pirátům důvěru a možnost skrz politiku měnit věci k lepšímu a posouvat naši zemi dopředu. Až jednou v politice skončím, tak bych si přál s mou ženou otevřít malé knihkupectví. Mimochodem moje nepolitická kariéra, v které jsem měl dobře našlápnuto, se sice týkala technologií, ale nikdy jsem nebyl programátor. Jsem vystudovaný v oboru informační věda a vždy jsem řešil architekturu celých řešení, business inteligence a databázová řešení.

Kolik času týdně si vyšetříte na rodinu?

Bohužel kvůli pracovním povinnostem ne tolik, kolik bych chtěl. Pokud mám ale volno, snažím se s nimi být maximálně - chodíme s naším malým synem na hřiště, do přírody, na výlety nebo jsme nedávno byli třeba v Zemědělském muzeu v Praze, kde se mohou i malé děti skvěle vyřádit. Nebo o víkendu tuhle na dva dny v Kutné Hoře, kde náš Bertík všude nadšeně jezdí na malé motorčičce.

Vy jste v politice už dlouho. Tušíte, proč je tak těžké se vymanit z nálepky, kterou máte kvůli svému účesu? Protože první hate, který méně inteligentní jedince napadne, je "feťák"...

Jak se říká: kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Není to o inteligenci, to je také nešťastný typ škatulky, který nemám rád. Je to o slušnosti a respektu k druhým. Buď tyto hodnoty člověk má, anebo nemá. Což se pak promítá ve všech rovinách jeho mezilidských vztahů a komunikace. Tenhle narativ šíří různí dezinformátoři a často různí rádoby vlastenci. Já na rozdíl od mnohých nepiju ani alkohol a když je čas, tak sportuju.

Blíží se prezidentská kampaň. Prozradíte, komu dáte svůj hlas? Nebo alespoň okruh kandidátů, ze kterých vybíráte?

Osobně bych si přál na Hradě férovou, zodpovědnou a vyspělou osobnost, která bude hájit zájmy lidí a důstojně naši zemi reprezentovat. Která se bude snažit společnost spojovat, dokáže respektovat i odlišné názory a nebude si ohýbat ústavu podle svých zájmů, jak jsme toho byli bohužel svědky v minulých letech.

Řeknete mi jméno?

Na pirátském fóru nyní běží anketa, který kandidát či kandidátka je našim členům a členkám nejbližší. Ještě nemáme finální výsledky, zatím má ale nejsilnější podporu Danuše Nerudová, následně generál Pavel a pak Marek Hilšer.

A co jednou prezident Ivan Bartoš, je to úplný nesmysl?

O svojí kandidatuře na Hrad jsem nikdy nepřemýšlel. Teď spíš naší zemi držím palce, aby dopadla dobře lednová volba.

