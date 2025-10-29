Jídlem proti stresu. Tento psychický alarm je jako „knedlík“ v krku. Může pomoct disciplína při stravování
Znáte to! Něco se nepovede nebo máte před sebou životní úkol či zkoušku a čekáte, jak to dopadne. Ten pocit je, jako bychom polkli a něco se nám vzpříčilo v hrdle. Chce se nám plakat, křičíme a nemáme chuť na sex. Nemůžeme spát a chybí nám stravovací disciplína. Není to ovšem problém neřešitelný!
Může se to stát každému. Když totiž nedodržíme pravidla duševní hygieny, což znamená, že špatně spíme, neodpočíváme a nedbáme varovných signálů, často pak přichází na scénu strašák jménem stres. Ten pak lze řešit třeba pomocí stravování.
Co pomáhá na „knedlík“ v krku
Pojem stres definoval Hans Selye v roce 1936 jako „nespecifickou reakci těla na jakýkoli požadavek na změnu“. Samotný stres má své důvody a příznaky. Často bolí hlava nebo kříž, což doprovází trnutí zubů, nervózní pochichtávání, chvění nebo i nervové tiky. Dlouhodobý stres pak může vést k zažívacím potížím, migrénám nebo vysokému krevnímu tlaku. Vedle fyzických příznaků se mohou objevit i psychické projevy stresu, jako je špatná koncentrace, úzkosti, strach, deprese nebo letargie. Jedním z možných řešení, jak čelit stresu, je odpočinek. Stačí procházka, práce na zahradě, sport nebo meditace. Někdy má blahodárné účinky docela obyčejný rozhovor.
A jak může strava léčit stres? První věc je, co škodí! Zhoubný je alkohol a kouření, kdy platí staré dobré přísloví: „Alkohol je dobrý sluha, ale špatný pán!“ Stejně tak příliš mnoho kávy a čaje také nikam nevede. Zásada správného stravování číslo jedna je jíst menší porce a dostatek sacharidů obsažených třeba v celozrnném chlebu, těstovinách, rýži nebo bramborách. A zásada číslo dvě – jíst pomalu a v klidu beze spěchu. Dále jsou potřeba vitaminy skupiny B a C. Vitaminy B mají dobrý vliv na nervový systém a najdeme je třeba v zelenině, ovoci, vejcích, mléčných a dalších výrobcích. Vitamin C je obsažen v citrusech a v čerstvé zelenině. Důležitý je také zinek v tmavém mase, mléčných výrobcích, mořských plodech a obilninách.
Začarovaný kruh
Pro obrázek je tu příběh lékaře Martina, který se málem nervově sesypal. Pracoval do úmoru každý den ve své ordinaci od brzkého rána do pozdního večera. Byl natolik obětavý, že dobrovolně docházel vypomáhat do místního hospicu. Aby to vše vydržel, několikrát za den se dopoval kávou. Na rodinu neměl čas a v práci začal být stále více podrážděný. Včas si uvědomil, že něco není v pořádku, a vyslyšel tiché varování. Omezil pití kávy, do denního režimu zařadil pravidelné cvičení a návštěvu sportovního klubu. Netrvalo dlouho a vše se začalo zlepšovat. Nejenže to šlo lépe v zaměstnání, ale i rodina zpozorovala posun k lepšímu.
Útok, nebo únik
Když se mluví o stresu, jsou tu dva klíčové pojmy – útok a únik. Znamená to reakci těla na stres, kdy může dojít ke dvěma protipólům – buď útočíme, nebo volíme únik. Tento proces má své prvopočátky ještě v pravěku. Tehdy šlo pouze o přežití a zachování života. Dnes je situace jiná, neboť když někdo útočí, je to mnohdy společensky nepřípustné. Ve skutečnosti je ale lepší ten ventil někde vypustit, protože při stresu se zvyšuje stresový hormon adrenalin, a tehdy pomůže i jenom obyčejná procházka na čerstvém vzduchu s pejskem.
Ve skutečnosti se v průběhu života každý člověk dostane do nějaké stresové situace. Stres je běžná věc, jako že dýcháme, mluvíme, chodíme a tak podobně. Někteří lidé stres dokonce vyhledávají při překonávání fyzických, intelektuálních nebo sociálních výzev a mají z toho radost. I zde platí – všeho s mírou! A vedle správného stravování nesmíme zapomínat na pravidelný a vydatný odpočinek, ať už aktivní, nebo pasivní.
