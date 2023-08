Marilyn Monroe zavraždil její psychiatr. Byl herečkou posedlý, říká vyšetřovatelka

Psal se květen 1962 a Bílý dům ohrožovaly fámy o Kennedyho románku se slavnou herečkou Marilyn Monroe. Ta byla tou dobou už dávno ikonou a sex symbolem. Vše začalo přitom ostře sledovaným večírkem 19. května, kdy při příležitosti oslavy prezidentových pětatřicátých narozenin v Madison Square Garden dorazila Monroe, aby mu lascivně zazpívala Happy Birthday. O necelé tři měsíce později byla herečka nalezena ve svém domě mrtvá.

Mluvilo by se o tom, kdyby nebyla slavná?

Tehdy se seriózní tisk po milostných eskapádách politiků tolik nepídil, dnes je součástí politiky mnohem bulvárnější prostředí. Přesto měl Kennedy po večírku pověřit jednoho z bývalých newyorských reportérů, který pracoval v jeho administrativě, aby šéfredaktory přesvědčil, že povídačky o jeho pletkách s Monroe, se nezakládají na pravdě. Jelikož byl Kennedy k novinářům vždy velmi vstřícný a shovívavý, očekával prý, že mu vyhoví a nebudou se v tom nadále „hrabat“. Spletl se.

Střípky se začaly objevovat takřka okamžitě. Možná proto, že Monroe byla tou dobou na vrcholu kariéry, a kdyby si tehdy Kennedy vybral pro tisk neznámou ženu, zůstal by románek bez povšimnutí. Už tehdy si ale zřejmě uvědomoval, že to ohrožuje jeho dobrou pověst a také pevné postavení, které vůči americkému lidu do té doby zaujímal.

Do Bílého domu volala Marilyn často

Jenže tou dobou už se dávno s historkami roztrhnul pytel, každý si k tomu něco přihodil, domyslel a kauza byla na světě. Žena, která ani zdaleka neměla tak seriózní vystupování jako on a byla proslulá románky a promiskuitou, pro něho představovala velké ohrožení. Tím spíše, když se začalo psát o tom, že u Kennedyů vznikl milostný trojúhelník a půvabná žena není milenkou jen amerického prezidenta, ale také jeho bratra. Jakmile došlo na její smrt, okamžitě se začalo spekulovat, zda jí na onen svět někdo pomohl.

Časté hereččiny telefonáty do Bílého domu přitom dokazují, že se s bratry – anebo minimálně s jedním z nich – musela znát velmi dobře. Pravdou je, že si člověk k prezidentovi nezavolá jen proto, že zrovna nemá svůj den a chce si popovídat.

Překvapivý spis měla celou dobu FBI

Když ale byla nalezena mrtvá, vyrojily se spekulace, zda šlo skutečně o předávkování barbituráty, nebo jí někdo pomohl. Tou dobou, po sérii románků i několika potratech (měla trpět endometriózou), řešila svůj smutek alkoholem a nadměrným užíváním léků. I tak padla pozornost okamžitě na bratry Kennedyovy.

Okolnosti dodnes nebyly objasněny. V roce 2016 ale vyšlo najevo, že bratři Kennedyovi disponovali spisem FBI, který upozorňoval na kontroverzní knihu, jež měla odhalit vztah prezidenta s plavovlasou herečkou. Je tak nasnadě, že obava ze skandálu tu zkrátka byla. Web Daily Mail citoval vyšetřovatelku Becky Aldrige, podle které Monroe na žádost Kennedyových zavraždil její psychiatr Ralp Greenson. Podle ní byl herečkou posedlý, našla se u něj snad každá kniha, článek či časopis, který o ní vyšel. Vždy prý věřila, že Marilyn byla zavražděna. Vedly ji k tomu důkazy, napsané knihy i výpovědi svědků. V úmrtním listu ale nikdy pravděpodobná sebevražda na vraždu změněna nebyla.

Zdroj: Daily Mail, history.com, people.com

