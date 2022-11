Počasí je zimní, ale právě teď je čas na setí mrkve a petržele. Na zahradě je třeba udělat i další práci

Počasí není nic moc, na nějaké venkovní aktivity to příliš nevypadá. Přesto musíme na zahradě ještě nějakou práci udělat. Příroda a zahrada se ukládá k spánku, ale my bychom usnout neměli. Všechno listí ještě nespadalo a co třeba skleník? Je připravený na jaro?