Velký horoskop na listopad 2022: Býky zláká příležitost, Raci a Střelci vyřeší partnerské problémy

Před pár dny vstoupilo Slunce do znamení Štíra. Vesmír tak započal plynout ve velmi silné energii, která žene jednotlivce ke změně a aktivitě. Co čeká tento měsíc právě vás?

Beran

V listopadu se ukáže, že se v pracovních vztazích skrývá nějaký falešný kolega, který vám hází klacky pod nohy. Sice to pro vás bude znamenat postavit se čelem svým strachům a vystoupit ze své komfortní zóny, nakonec to ale bude stát za to. Berte to jako měsíc, který vás povede ke změně.

Býk

Každé příležitosti nemusíte využít, a v listopadu to bude platit dvojnásob. Někdy máte pocit, že když odmítnete, uteče vám důležitá šance. Jako by to vypadalo, že všichni okolo vás se mají lépe a žijí v naprosté harmonii. Pokud ale budete stále porovnávat svůj život s ostatními, vždy to bude vypadat, že prohráváte. Zaměřte se na sebe.

Blíženci

Vaše motivace je možná poháněna touhou po slávě a moci, v listopadu by vám ale mohla pomoci využít lukrativní pracovní nabídky, které k vám přijde znenadání. Bude tak vstřícná, že se až budete podivovat, zda v tom přeci jen není nějaká záludnost. To vy však jen nejste zvyklí přijímat do svého života velké dobro.

Rak

V lásce zažijete mírné otřesy. Konečně se vyjasní to, v co už jste dávno ani nedoufali. Pokud už se ale situace nemá opakovat, je třeba si to říct skutečně upřímně a z očí do očí. Zakopávat problémy pod koberec je jen půda pro budoucí malér, který jen tak nezažehnáte. Naučte se jednat jinak, pokud chcete něco změnit.

Lev

Listopad bude měsícem, kdy musíte trochu zabrat, abyste dosáhli toho, co si ve skrytu duše přejete. Občas vás až děsí, kolik si toho toužíte dopřát. Někde uvnitř si zachováváte myšlenku, že byste toho tolik chtít neměli. Jde však jen o zažité vzorce, které si nesete z dětství, a ještě jste se od nich neodpoutali. Brzy však dostanete příležitost.

Panna

Konečně se ve vašem životě začínají dít dobré věci, díky kterým jste opravdu šťastní. Narušit by to mohly akorát neshody s partnerem, který nemá pro vaše chvíle samoty, které vám teď dělají radost, pochopení. Pátrejte, z čeho plyne jeho strach. Možná jde jen o nepochopení celé situace.

Váhy

Vaše nezlomná víra, že máte vždy pravdu, některé pěkně vytáčí. Zkuste více s druhými komunikovat a přiznat si, že ani vy nejste perfektní. Bude to pro vás sice velká fuška, ale nakonec uvidíte, že se to skutečně vyplatí. Velké dobro, které toužíte do svého života přivítat, potřebuje hojné prostředí a vaši otevřenou mysl.

Štír

Někdy vám život pošle do cesty situace, které jsou vám extrémně nekomfortní, aby pomohl rozvířit stojaté vody. Už dávno víte, že v komfortní zóně se dobré věci nikdy neději a potřebujete trochu odvahy, abyste začali znovu naplno žít. Poslední dobou se spíše zdá, že jste v absolutním útlumu.

Střelec

V listopadu vám bude dělat velký problém se na čemkoliv s partnerem shodnout. Je ale na čase, abyste si stáli za svým názorem a nebáli se ho projevit. Jak chcete najít sebe sama, když před ostatními vlastně skrýváte, kdo opravdu jste? Nebude to lehké a cesta bude ještě trnitá, nakonec se vám ale opravdu vyplatí.

Kozoroh

Otázky, které vám v listopadu zaměstnají hlavu, budou hlavně finanční. Peněz máte nedostatek, na účtu se rezerva zoufale tenčí a kde byste je vydělali, to nemáte ani ponětí. Tento měsíc byste ale měli potkat osobu, která vám ukáže, jak skutečně můžete pracovat nejen s penězi, ale hlavně sami se sebou.

Vodnář

Čeká vás velká výhra! Něco, v co už jste ani nedoufali, k vám přijde úplně znenadání. Ulehčí vám to život a poskytne mnoho způsobů, jak si užít pořádné dobrodružství. Věřte sami sobě a tomu, že jste na správné cestě. Čekají vás skvělé věci, jen jim musíte uvěřit a začít tvořit. Vaše kreativita bude na vzestupu.

Ryby

Ačkoliv jste si mysleli, že celou situaci zvládnete přejít, dochází vám, že se hlásí o pozornost každý den. Pokud se o ni nezačnete bavit a nebudete jí řešit v souladu s vašimi hodnotami, nikdy nezískáte pocit, že víte, za co bojujete. Nejde jen o to, co si o vás myslí ostatní. Tentokrát to bude hlavně o tom, co i sobě myslíte vy sami.

Zdroj: horoscope.com, astrology.com

