Americký zpěvák Prince se z bezdomovce vypracoval na mezinárodní ikonu a srdcovku Davida Kollera

Prince Rogers Nelson byl americkou ikonou a sexsymbolem. Jeho rodným křestním jménem je Rogers, jméno Prince si osvojil až později, jako svůj pseudonym. Už od dětství byl neuvěřitelně talentovaný, učil se hrát na vše, co mu přišlo pod ruku. Ve 12 letech tak uměl hrát na 25 hudebních nástrojů. Tahle vášeň ho ani v pozdějším věku neopustila. Svým nadšením a pílí se jako hudebník propracoval do té míry, že uměl hrát prakticky na jakýkoliv hudební nástroj.

Život na ulici

Je možné, že hudbu bral jako útěk od svého komplikovaného dětství. Jeho rodiče se rozvedli, když mu bylo 9 let. Zpěvák se s tím nemohl vyrovnat a s novým otčímem neměl úplně ten nejlepší vztah. Několikrát se pokusil o útěk z domova a nakonec zůstal bydlet u svého otce. Ten mu koupil kytaru a všechno na chvíli vypadalo růžově. Dokud ho nepřistihl v posteli s kamarádkou ze sousedství, to bylo na jeho otce příliš a Prince vyhodil z domu. Nějakou dobu tak musel žít na ulici. Poté našel azyl u jednoho ze svých kamarádů, Andreho Andreasena.

Skoro se zdá, že ti nejlepší umělci vznikají z toho největšího neštěstí. Tato přímá úměrnost rozhodně platí i u Prince.

Později se totiž stal hvězdou takového formátu, že si v roce 2007 dokonce i pronajal Karlův most. Natáčel v Praze videoklip k písni The One U Wanna C. Na mostě nenechal nikoho projít a proháněl se po něm v mercedesu.

Už ve 14 letech začal hrát ve skupině Grand Central, kterou tvořil jeho kamarád Andre Andreasen, který mu kdysi poskytl azyl, jeho bratranec a on sám. Později podepsal smlouvu s Warner Music a na přelomu let 1977/1978 vydal svou první sólovou desku For you. Vše si nahrál, napsal i zprodukoval sám.

Sexem nabité texty písní

Proslavil se ale až vydáním desky Prince. Deska obsahovala písničku I wanna be your lover, kterou Prince bez ostychu loudil jednu společně strávenou noc po americké r’n’b divě, Patrice Rushen. Písnička pro Patrice Rushen byla začátkem jeho sexem nabité muziky a zároveň i jeho úspěchu. Svou cestu na výsluní si Prince vydláždil obscéními texty, a lidé to milovali.

V roce 1984 dokonce za své dílo Purple rain, kde propojil hudbu a film, získal Oscara i cenu Grammy.

Neúspěch

S nadšením se pak pustil do svého druhého filmového díla, to ale nezaujalo. Zhrzený zpěvák se tak stáhl do ústraní a věnoval se psaní textů jiným interpretům. Jeho fanoušci mu ale zůstali věrní a trpělivě čekali na jeho návrat.

Jedním z jeho skalních fanoušků je dokonce i český rockový zpěvák David Koler. Na Princovi koncerty vyrazil v minulosti i do Vídně, nebo do Curychu, ale prý to stálo za to. "Prince je prostě moje srdcovka" svěřil se na rádiu Expres.

Zdroj: Britannica

