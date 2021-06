Beznadějný romantik Paul McCartney slaví narozeniny. Jak se pomstil Johnu Lennonovi?

Sir Paul McCartney slaví 18. června své 79. narozeniny. Tento anglický zpěvák, muzikant a producent se nejvíce proslavil jako člen notoricky známé hudební kapely The Beatles. Ta vznikla v anglickém Liverpoolu v roce 1960 a rozpadla se jen o deset let později. Přesto se o ní ale mluví jako o nejvlivnější kapele všech dob. Spolu s Paulem McCartnym byli v kapele také John Lennon, George Harrison a Ringo Star.

John Lennon

Jeho psaní písní s Johnem Lennonem bylo nejúspěšnější podobnou spoluprací v historii. V mnoha věcech se ale neshodli. Help!, Yesterday, All my loving a mnoho dalších. Kdo by tyto songy neznal?

John Lennon prý ale McCartneyho často odsuzoval za to, že se moc soutředí jen na psaní písniček o lásce. Sám Lennon byl známý spíše pro pochmurnější a introspektivní skladby, jako byly například In My Life, Happiness Is a Warm Gun.

Pomsta

Po rozpadu kapely se všichni vydali svou vlastní hudební cestou. McCartney zformoval novou kapelu s manželkou Lindou McCartney a nazval ji Wings. Pak se mohl konečně Lennonovi trošku pomstít za léta kritiky. V roce 1976 vydal píseň Silly Love Songs, v překladu Hloupé písničky o lásce. Byla to láskou nacpaná písnička s rytmickými basy, které jsou určitým hudebním podpisem slupiny The Beatles. Paul McCartney ale řekl, že jen „zval obecenstvo, aby se s ním zasmálo“.

„Lidé vždycky říkali: On prostě ty písně o lásce miluje, miluje je i psát, je to měkota,“ rozčiloval se McCartney. „Já je chápu, ale písně o lásce tu zkrátka byly od nepaměti, mně se líbí, lidem se líbí a lidí, co miluju, je hodně.“

Slavný muzikant uznává, že jeho songy začali lidé oceňovat až časem. „Jo, je to celkem vtipné. Ti, co teď mají děti, vyrostli a usadili se, mi najednou říkají: Léta jsem si myslel, že jsi sentimentální, ale teď konečně vím, co jsi tím myslel. Teď to chápu!“

Zdroj: Express

