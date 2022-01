David Hasselhoff byl pěkný proutník. Všechny jeho ženy ale něco spojuje

Hvězda seriálu Pobřežní hlídka David Hasselhoff byl za svůj život ženatý celkem třikrát. Dnes vám představíme všechny jeho ženy. Včetně Pamely Bachové, která prohrála soud o opatrovnictví jejich dvou dcer.

Catherine Hicklandová

V roce 1984 se Hasselhoff oženil s americkou filmovou herečkou Catherine Hicklandovou. Ta se nejvíce proslavila svou rolí Lindsay Rappartové v seriálu One life to Live, který se vysílal dlouhých 45 let. Pár ale neustál mediální tlak a o pět let později se rozvedl.

Herečka se také věnuje hypnóze. Dokonce je považována za jednu z nejlepších expertek v oboru ve Spojených státech amerických.

Pamela Bachová

Herec se poté oženil s herečkou Pamelou Bachovou. Ani druhý pokus ale nevyšel.

David a Pamela se vzali v roce 1989. Během dlouhých 17 let se jim narodily dvě holčičky Taylor a Hayley.

V roce 2006 požádala herečka o rozvod a následovaly nekonečné dohady o opatrovnictví jejich dvou dcer. Po dlouhých měsících soudních tahanic byly dívky svěřeny do péče jejich otce, Bachová je mohla pouze nevštěvovat.

Toto rozhodnutí bylo ale zpočátku velmi nejisté. David Hasselhoff byl před ním totiž krátce zbaven možnosti se se svými dcerami vídat. Před soudce totiž byly předloženy důkazy o jeho nezpůsobilosti být rodičem, ty se ale nakonec podařilo vavrátit a soudce rozhodl, že by měl být jejich opatrovníkem právě Hasselhoff.

Hayley Robertsová

Se svou třetí manželkou se herec poprvé setkal v době, kdy působil jako porotce v poulární pěvecké soutěži Británie má talent. Jeho pozornost prý tehdy získala jen pouhou žádostí o autogram.

Poprvé se setkali v roce 2011, poté spolu začali chodit a v roce 2016 oznámili své zasnoubení.

Svatba se konala roku 2018 v Itálii a i přes obrovský věkový rozdíl mezi nimi se zdají být šťastnější než kdy jindy. A jestli se vám zdá, že Hayley je tak trochu mladší kopií jeho ex...tak se asi nepletete, všechny jeho manželky jsou si totiž až neuvěřitelně podobné.



