Herečka Květa Fialová nenáviděla muže a v pětaosmdesáti se zamilovala do homosexuála

Květa Fialová byla výraznou osobností české filmové i divadelní scény dlouhá léta. Zahrála si v desítkách rolí, které se nám vryly do paměti, proto ne nadarmo patřila k ikonám stříbrného plátna. Její osobní život však příliš šťastný nebyl, i přesto byla herečka celý život usměvavá, milá a mezi kolegy velmi oblíbená.

Dvojnásobné znásilnění

Vše začalo, když bylo Fialové pouhých patnáct let a sovětští osvoboditelé přišli do naší krásné země. Místo toho, aby válkou zničené Čechy a nešťastné lidi podpořili, znásilňovali, kradli a prováděli nepřístojnosti. Své zkušenosti s nimi měla i Květa. Znásilnili ji, a kdyby se bývala bránila, zabili by ji. Dvojnásobné znásilnění ji však velmi poznamenalo a sex díky tomu celý život nenáviděla. Všichni to o ní věděli a přesto dostávala především role nevěrnic, prostitutek a vyzývavých slečen.

První láska

I přes hořké zkušenosti se Květa zamilovala. Jejím vyvoleným se stal dramaturg Jiří Joska, se kterým se sice dala dohromady, ale vztah dlouho nevydržel. Před definitivním rozchodem před ním dokonce Fialová utekla a schovávala se několik dní i nocí na hřbitově. Neměla totiž kam jít, a když zjistila, že k manželství patří i pravidelné milování, musela utéct.

Život s opilcem

Po nějaké době se zamilovala znovu. Další láskou byl herec Gustav Opočenský. Hráli spolu v divadle a zamilovali se do sebe. Opočenský ale hodně pil. Fialová se ho snažila od alkoholu odradit, ale marně. Propil veškeré její peníze, ale i peníze její maminky, která pomáhala Květě milého dostat se ze spárů alkoholu.

Druhý manžel

Herečka před ním utekla na Slovensko, kde se vdala podruhé. Vzala si režiséra Pavla Hášu, se kterým žila přes padesát let. Ten roku 2008 zemřel. Fialová se několikrát nechala slyšet, že s ním vydržela jen proto, že dodržoval její pravidla a nikdy po ní nechtěl sex ani žádné další intimity. Pohlavní styk měli pouze tehdy, když se pokoušeli o dítě. Nakonec se zadařilo a počali dceru Zuzanu.

Láska na sklonku života

Nakonec se však dle svých slov nejvíce Fialová zamilovala ve svých pětaosmdesáti letech. Její poslední láskou, i když platonickou, byl herecký kolega Josef Kubáník, který je však homosexuál. Jejich vztah tedy nebyl založen na ničem fyzickém, přesto si dvojice velmi sedla po psychické stránce.

Milovnice stáří

Držitelkou ceny Thálie z roku 2010 milovala stáří, říkala, že je to nejkrásnější období života. Nakonec se dožila 88 let. Po několikaletém boji podlehla Alzheimerově chorobě stejně jako její druhý manžel.

KAM DÁL: Scenárista Jiří Hubač: Psal Bohdalce role na míru, k profesi ho přivedla dlouhá nemoc