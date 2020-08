Nevěra se nevyhýbá ani slavným: Kutcher i Woods podváděli, Pattinson v tom byl nevinně

Spokojený partnerský vztah, to je běh na dlouhou trať. Podobné to ale může být i s jeho ukončením. Na takové situace se zaměřuje spousta knih, filmů a nyní i dokumentární seriál z dílny CBS Reality. Rozvodové kauzy známých osobností často plní stránky novin. Které zasáhly nejvíce?

Podváděl svou manželku i během těhotenství

Tiger Woods patřil mezi miláčky většiny Američanů. Hoch ze sociálně slabé rodiny se svou pílí vypracoval na profesionálního golfistu, který oplývá ohromným bohatstvím. Tato pohádka ale skončila, a to ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že Woods svou manželku Elin Nordegren podvedl s více než desítkou žen Prvním, kdo informoval o tehdejší nevěře s manažerkou nočního newyorského klubu, byl magazín National Enquirer.

Tenkrát to oba popřeli, ale na základě informace se začaly ozývat ženy s tvrzením, že s Woodsem měly také styk. Aféra, které se přezdívá „Woodsgate“ doslova hýbala Amerikou. Pomalu se ale začalo ukazovat, že Woods svou ženu opravdu podváděl, a to třeba i během jejího těhotenství. Celá aféra skončila rozvodem a přerušením Woodsovy golfové kariéry. Díky rozvodovému vyrovnání si Elin Nordegren přišla na 100 milionů amerických dolarů.

Upíří love story

Pohádkově vypadal a na začátku probíhal i vztah dvou hlavních aktérů upírské ságy Twilight Kristen Stewart a Roberta Pattinsona. Tihle dva spolu chodili tři roky, svatební zvony ale nakonec nezazněly, naopak přišel rozchod.

Na vině byla Kristen, která svého tehdejšího partnera podvedla. Konkrétně se tak stalo během natáčení filmu Sněhurka a Lovec, kdy „uklouzla“ s režisérem snímku Rupertem Sandersem, který byl v té době ženatý. Fotky milenců se dostaly do médií a vznikla velká mediální aféra. Ačkoliv Robert vztah tehdy ukončil, došlo později k usmíření. Dnes jsou ale jen přátelé.

Vyměnil ji za mladší model

Vztah Demi Moore a Ashtona Kutchera plnil stránky bulváru od samého začátku. Hlavní důvodem byl jejich věkový rozdíl, který činil patnáct let. Ačkoliv média jejich vztahu příliš šancí nedávala, zamilovaná dvojice se v roce 2005 vzala a dlouhou dobu působila jako stabilní harmonický pár. Manželství jim klapalo šest krásný let, během kterých se Ashton zapsal do povědomí veřejnosti jako herec a Demi po jeho boku omládla a rozkvetla. I této pohádce ale odzvonilo. První Kutcheru nevěru s kamarádkou její dcery mu Moore ještě odpustila, ačkoliv se o ní dozvěděla z titulní strany nejmenovaného časopisu.

Druhou nevěru, o které se pro změnu dočetla na internetu, už ale tolerovat odmítla. Rozvodové řízení se táhlo dlouhé dva roky, a to kvůli majetkovému vypořádání. Demi od bývalého manžela požadovala například doživotní rentu za způsobené trauma. Pravdou je, že rozvod ji zasáhl, trpěla po něm psychickými problémy, problémy s příjmem potravy a mluvilo se i o závislosti na lécích. Ashton příliš nesmutnil a začal se vídat s Milou Kunis, kterou hned po oficiálním rozvodu s Moore požádal o ruku. Dnes spolu mají dvě děti.

KAM DÁL: Skvělá komička Věra Ferbasová: Zemřela opuštěná v malém bytě, tělo našli až po několika dnech