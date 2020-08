Královna módy Coco Chanel: O její aroganci se vyprávěly legendy, stala se průkopnicí opalování

Dnes by elegantní Coco oslavila 137. narozeniny a my se můžeme jen ptát, jak by asi byla spokojena s dnešními módními trendy. Vzhledem k tomu, že měla velmi ostrý jazýček a stála si za svými názory, jistě by nám to i dnes, kdyby byla na živu, řekla na plnou pusu. Ta ji ostatně dostala během života několikrát do problémů.