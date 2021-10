Miláček davů Patrick Swayze: Umírali mu blízcí a celý život trpěl závislostí i duševní poruchou

Tato hollywoodská legenda zemřela na rakovinu slinivky břišní ve věku 57 let. Po celý svůj život se vyrovnával s bolestí, kterou mu způsobovalo staré zranění kolene. Toto zranění mimo jiné také ukončilo jeho sny o kariéře v baletu nebo ve sportu. Během svého života také bojoval se závislostí na alkoholu a těžkou depresí.

„Je tu spoustu mužů, kteří ve filmech hrají hrdiny nebo tvrďáky, ale o ty se zkrátka nikdo tolik nezajímá jako o Patricka. Je to kvůli tomu, že můžete na plátně jasně vidět jeho zranitelnost. Je mu to vidět v očích,“ řekl o Patrickovi producent Jerry Zucker, který s ním spolupracoval na filmu Duch. „Můžete zkrátka cítit, z čeho má strach, je to pravděpodobně to, z čeho máme strach my všichni. To k němu diváky zkrátka táhne, dělalo ho to naprosto jedinečným hercem.“

Zranění, které mu zničilo kariéru

Patrick byl vychovávaný v americkém státě Texas matkou Patsy, která měla svou vlastní taneční školu Houston Jazz and Ballet Company. Docházel do ní i sám malý Patrick. Ve škole si jeho matka zakládala na naprosto perfektním provedení všech tanečních kroků, nic jiného neakceptovala.

„Jeho matka mu neustále říkávala, že zkrátka musí být perfektní. Myslím si, že to ho pak celý život neopustilo,“ prozradil o herci kamarád Frank Whiteley.

Později vynikal nejen v baletu, díky matčině průpravě, ale i ve sportu. Jeho hlavní vášní byl fotbal, dokonce se předpokládalo, že dostane fotbalové stipendium. Ve svých 18 letech ale utrpěl velmi vážné zranění kolen. Doktoři mu tehdy sdělili, že už nejspíš nikdy nebude schopen normálně chodit.

Patrick se ale tak lehce nevzdal, vzal si do hlavy, že zkrátka bude chodit jako předtím, a nakonec to dokázal. V rehabilitaci mu pomohla jeho milovaná taneční disciplína.

Smrt otce

Ve 23 letech odstartoval svou baletní kariéru, poté ale dostal do onoho v minulosti zraněného kolene infekci. Ta byla bohužel tak vážná, že to znamenalo, že musí svůj baletní sen opustit.

Herec se poté přestěhoval do amerického Los Angeles, kde ohromoval svými tanečními kroky. V ten samý moment, kdy odstartovala jeho televizní kariéra v seriálu The Renegades, mu zemřel otec. Jeho otec zemřel ve stejném věku jako později on sám, zemřel roku 1982 ve věku 57 let.

Se smrtí otce se bohužel začal vyrovnávat pomocí alkoholu. To byl ten okamžik, kdy začala jeho závislost, se kterou poté po zbytek života bojoval.

Potrat

Patrikova hvězdná sláva začala snímkem Hříšný tanec (1987) a pokračovala rolí ve filmu Duch, kde si zahrál s Demi Moorovou a Whoopi Goldbergovou. To bylo bez debat to nejúspěšnější období jeho herecké kariéry.

S jeho smůle ho v té době ale bohužel potkala další tragédie. S manželkou v té době čekali miminko, ale jeho žena Lisa nečekaně potratila.

„Byl jsem tak nadšený z toho, že uslyším tlukot srdce svého dítěte, ale ono bylo mrtvé,“ svěřil se ve své autobiografii. „Téměř jsem to neustál. S mojí ženou jsme celou noc probrečeli.“

Poté herec ještě více propadl své závislosti na alkoholu. Dokonce začal pít tak moc, že několikrát i omdlel na různých natáčeních. V polovině 90. let kvůli své závislosti skončil v rehabilitačním centru.

Sebevražda sestry

Rehabilitace mu bohužel pomohla jen na nějaký čas. V roce 1994 ho totiž srazila na kolena další tragédie. Jeho mladší sestra Vicky si vzala život. To se mu nějakým zázračným způsobem podařilo překonat bez alkoholu. Bohužel ale tři roky poté spadl z koně a zlomil si obě nohy. To už na něj bylo moc, a tak si ho jeho závislost opět podmanila.

Ke konci svého života našel částečnou útěchu v práci s koňmi, v té době byl ale diagnostikován s rakovinou slinivky břišní a zemřel zanedlouho poté v roce 2008.

