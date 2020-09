Petr Haničinec: Herec, který prožil klinickou smrt, zničila ho však až rakovina vnučky

Petr Haničinec se zpočátku neměl stát hercem. Udělal to natruc otci, který z něj chtěl mít vzorného a úspěšného studenta. Ten mu zatrhl vysněnou lesnickou školu, tak se mu Haničinec rozhodl pomstít a přihlásil se na DAMU. A uspěl.

Když dostudoval, přesunul se do Pardubic, kde působil v divadle a následně šel do Prahy. Působil v Divadle E. F. Buriana, Divadle S. K. Neumanna, vinohradském divadle a nakonec v Divadle Na Fidlovačce.

Čtyři manželství

I v ženách byl Haničinec dosti přelétavý. Oženil se čtyřikrát a vždy to prý bylo z upřímné lásky. Jeho první manželkou byla herečka Štěpánka Haničincová, s níž tajil před rodiči vztah několik měsíců. Jeho druhou manželkou byla Marie Kyselková, princezna Lada z pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele. Třetí manželkou byla moderátorka Eva Kopecká, s níž podváděl Kyselkovou. Ta, když se to dozvěděla, začala Haničince podvádět také. Nakonec se rozvedli a on si vzal Kopeckou. Hercovou poslední ženou byla zlatnice Radmila Pleskotová, ta s ním zůstala až do posledních chvil.

Klinická smrt a mozková příhoda

Mohlo by se zdát, že takhle úspěšný herec bude mít na růžích ustláno, ale opak je pravdou. Roku 1995 zažil těžkou dopravní nehodu na dálnici D1, při které utrpěl vážná zranění. Dokonce prožil klinickou smrt. Z nehody se nikdy úplně nedostal.

Asi šest let poté ho potkala mozková příhoda. Tu dostal přímo na jevišti a díky včasné reakci lékařů se podařilo zamezit fatálním následkům.

Rakovina vnučky ho zničila

Diagnóza rakoviny u jeho milované vnučky a její následná smrt ho zničily. Přestal mít chuť žít a uzavřel se do sebe. V roce 2005 přestal jíst a údajně se prý pokusil o sebevraždu. Říká se, že mu manželka vyrvala pušku z ruky.

Konec života v náručí své lásky

Následně pak Haničinec chřadl, manželka pro něj domů získala polohovací postel, díky níž se o něj mohla starat. Nakonec však přestal herec komunikovat a jeho manželka dle svých slov poznala, že to přijde. Dne 7. listopadu 2007 jí zemřel v náručí.

Boj o dědictví

Po jeho smrti se strhl boj a dědictví. Děti, které na něj dle vyprávění celý život kašlaly, se rozhodly, že mají nárok na majetek a tantiémy. Maželka Radka neměla sílu se soudit, proto se s nimi na vyrovnání raději domluvila.

