Robert De Niro: Jeho matka stále střídala partnery, sám není schopen trvalých vztahů

Jeden z nejlepších a nejoblíbenějších herců Robert De Niro se narodil přesně před 77 lety v New Yorku do umělecké rodiny, jejíž kořeny sahají do Itálie, Irska, Francie či Německa. V jeho dvou letech se rodiče rozvedli a Robert byl svěřen do péče matce. Naštěstí jeho otec bydlel nedaleko, tak s ním neztratil kontakt. S ním chodil často do kina a objevil díky tomu vášeň pro hraní.

Střídal školy jako ponožky

Od malička rád četl divadelní hry, není tedy divu, že se poprvé objevil na jevišti už v deseti letech v inscenaci Čaroděj ze země Oz. Škola ho ale nebavila a vystřídal jich pěknou řádku, ať už se jednalo o prestižní soukromou střední školu umění a hudby, kde se mu nelíbilo konkurenční prostředí, nebo o nejrůznější vzdělávací kurzy, které ho doslova nudily. V šestnáci se rozhodl, že už má za sebou školní výuky dost a že je na čase se naplno věnovat herectví. Začalo tedy období obcházení konkurzů a navštěvování kurzů herectví.

První role a následné čekání

První filmovou roli získal v roce 1963 De Niro v komedii The Wedding Party, další příležitost však přišla až za dlouhých deset let poté ve sportovním dramatu Bang the Drum Slowly, v němž ztvárnil hráče baseballu umírajícího na Hodgkinův lymfom. Přesto se ani tato role nedá považovat za průlomovou. Do povědomí se herec dostal až rolí ve filmu Taxikář. Následoval Kmotr, Zuřící býk nebo Přeber si to. Celosvětový úspěch mu pak přinesla komedie Fotr je lotr, za kterou zinkasoval neuvěřitelných dvacet miliónů dolarů. V posledních letech se ve filmech moc neobjevoval, ale za zmínku stojí filmy jako Děda je lotr nebo Stážista.

Drsná role a neúměrné přibírání

Kvůli roli byl De Niro schopen všeho. Ukázal to například ve filmu Zuřící býk z roku 1980, kde hrál boxerského šampióna. Musel díky tomu absolvovat tvrdý profesionální boxerský trénink a přibrat třicet kilo. Čtyři měsíce se herec cpal zmrzlinou a těstovinami, dokud nepřibral 27 kilo a mohl tak dokonale zahrát odevzdaného a zničeného bývalého sportovce. Když ho režisér Martin Scorsese viděl, řekl, že stačí, nebo to s De Nirem sekne a film se nedotočí. Nakonec vše dobře dopadlo a z filmu se stal trhák. Americká filmová akademie dokonce hercovo úsilí ocenila Oscarem.

Skandál s prostitutkami

V soukromém životě rozhodně neměl De Niro na růžích ustláno. Roku 1988 byl v Paříži předvolán k výslechu ohledně prostituce, což na něj samozřejmě vrhalo špatné světlo. Všude ho sledovali papparazzi. Po devítihodinovém výslechu se herec vyjádřil, že už ho ve Francii nikdy nikdo neuvidí a všem normálním lidem doporučuje ji opustit. I přesto, že De Nirovi nebylo nikdy nic dokázáno, kauza se neblaze projevila jak na jeho kariéře, tak na osobním životě.

Svatby a rozvody

Rozvedla se s ním totiž manželka herečka Diahnne Abbott. Měli spolu syna Raphaela. Po rozvodu si našel modelku Toukie Smith, která mu v roce 1995 porodila dvojčata. I tuto rodinu však opustil, a když byly synům dva roky, odešel za afroamerickou herečkou Grace Hightower. I té rok po svatbě udělal syna Elliota a následně podal žádost o rozvod. Pak své chování přehodnotil a s manželkou a dítětem zůstal. Když se páru ale narodilo další dítě, dcera Helen, krize opět začala vystupovat na povrch. Roku 2018 pár oznámil definitivní rozchod.

Bouřilé mládí

Herec byl v mládí pěkný bouřlivák. Na vrcholu své kariéry si rád dopřával drogy, alkohol i společnost slavných žen. V roce 2003 mu byla dokonce diagnostikována rakovina prostaty. Díky preventivním prohlídkám, na které však herec pravidelně docházel, mohl začít včas s léčbou a vše dobře doapdlo. Dnes žije zdravě, sportuje a na svůj věk vypadá skvěle. Jen s těmi ženami mu to pořád nevychází.

