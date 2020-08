Scenárista Jiří Hubač: Psal Bohdalce role na míru, k profesi ho přivedla dlouhá nemoc

Sanitka, Tři chlapi v chalupě nebo Eliška a její rod, to jsou seriály, které zná snad každý. Nikdy však nemusely vzniknout, kdyby jejich tvůrce v polovině padesátých let nepostihla vleklá dlouhodobá nemoc, která mu dala dostatek času na psaní.

Sanitka, Tři chlapi v chalupě nebo Eliška a její rod, to jsou seriály, které zná snad každý. Nikdy však nemusely vzniknout, kdyby jejich tvůrce v polovině padesátých let nepostihla vleklá dlouhodobá nemoc, která mu dala dostatek času na psaní.

Jiří Hubač se narodil přesně před jedenadevadesáti lety v Praze. Vystudoval střední průmyslovou školu zaměřenou na elektrotechniku. Bohužel nebo možná pro nás bohudík v polovině 50. let onemocněl a začal se věnovat psaní. Nejprve působil jako redaktor odborného časopisu Technická politika a následně jako dramaturg Československé televize.

Kultovní seriály

Jeho prvním počinem se stala inscenace Zítra a pozítří. Roku 1963 začal spolupracovat s Jaroslavem Dietlem na kultovním seriálu Tři chlapi v chalupě, který se stal velmi oblíbený. Roku 1966 se stal autorem seriálu Eliška a její rod, který patřil a vlastně dodes patří mezi špičku naší kinematografie.

Originalita a nadčasovost

Ve svých dílech ukazuje originalitu a nadčasovost. Hlavní hrdinové podstupují těžké životní zkoušky, které diváky dojímají a cítí s nimi. Navíc šlo vždy o excelentní herecké výkony, kdy můžeme za všechny jmenovat například skvělého Vladimíra Menšíka v oceněném filmu Ikarův pád. Obrovský úspěch pak zaznamenal jeho seriál z roku 1984 Sanitka.

Generálka pro Bohdalku

Hubač byl skvělý i na divadelním poli. Dramatizoval slavné romány jako Král krysa nebo Komu zvoní hrana. Pamětníci si jistě vzpomenou i na Dům v nebesích, který napsal přímo na přání herečky Jiřiny Bohdalové, která si v něm zahrála hlavní roli. Stejně tak v představení Generálka, ve kterém excelovala.

Porevoluční tvorba

Ani po revoluci nezůstal Hubač nečinný a několik jeho děl se dostalo do zlatého fondu. Rozhodně je to Učitel tance, Fany, Všichni moji blízcí a Babí léto, za které dokonce dostal roku 2001 Českého lva. V roce 2000 byl také uveden do televizní Dvorany slávy při vyhlašování cen TýTý.

Příkladný manžel

V soukromí byl Jiří Hubač příkladným manželem i otcem tří dětí. Neměl skandály, úlety ani nemanželské románky. Svou Ivanku miloval celý život. Zemřel v motolské nemocnici v září 2011 na rakovinu jater. Pohřben je na Kyjském hřbitově v Praze 9.

