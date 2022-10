Těreškovová ve vesmíru brečela, vyhrožovala i zvracela. Její let mohl skončit katastrofou

Valentina Vladimirovna Těreškovová se narodila v roce 1937 v chudé vesnici téměř 200 kilometrů severně od Moskvy a v době jejího narození neměla obec elektřinu ani tekoucí vodu. V roce 2010 se uvádělo, že ve vesnici žije pouhých devět lidí.

Když byly Těreškovové pouhé dva roky, její otec Vladimir zemřel ve druhé světové válce. Těreškovová sama sebe označovala za "jednu z generace válečných dětí bez hraček". Chudoba a zhoršující se zdravotní stav její matky zabránily Těreškovové splnit si sen stát se železniční inženýrkou, místo toho přijala práci v továrně na pneumatiky a později v textilní továrně, aby uživila rodinu.

Z textilního institutu do vesmíru

Při práci studovala večerní školu, konkrétně textilní technický institut, kde dosáhla titul inženýr. Jenže Těreškovová snila o něčem víc než jen o práci ve fabrice. V roce 1958 vstoupila do aeroklubu a po absolvování kurzu se z ní stala parašutistka. Po 160 seskocích padákem Těreškovová prohlásila: „Měla jsem pocit, že to chci dělat každý den." Tehdy Těreškovovou zaujaly také probíhající vesmírné závody mezi USA a Sovětským svazem. Se svými přáteli z leteckého klubu s úžasem sledovala, jak se Jurij Gagarin stal v dubnu 1961 prvním člověkem ve vesmíru.



Po tomto inspirativním letu Těreškovové matka prohlásila: „Teď letěl do vesmíru muž, takže je na řadě žena." Těreškovová se rozhodla, že se jí to podaří. A tak se také stalo. Po Gagarinově letu napsala Těreškovová sovětské vládě, aby se přihlásila k výcviku kosmonautky. V prosinci 1961 byla Těreškovová jednou z pěti žen vybraných pro tuto misi.

Padák bude potřeba

Sověti však byli paranoidní ohledně utajení. Těreškovová nemohla o vesmírném programu říct ani své rodině. Její příbuzní si mysleli, že je ve speciálním výsadkovém týmu. To vlastně nebylo tak daleko od pravdy. Sovětští kosmonauti se totiž museli po návratu do atmosféry katapultovat ze svých kosmických modulů, takže výcvik na padácích byl pro jejich mise klíčový. Těreškovová a ostatní kosmonautky prošly během následujících 18 měsíců náročným výcvikem. Kromě simulací kosmických letů se ženy učily gymnastiku, aby posílily svá těla. Těreškovová také trávila dny v izolačních komorách, aby se připravila na pobyt v kapsli.



V červnu 1963 Sověti vybrali Těreškovovou, aby sama pilotovala raketu Vostok 6. Její sen se naplnil, cílevědomost a houževnatost se vyplatily. Dne 16. června 1963 Valentina Těreškovová snědla lehkou snídani, než nastoupila do vesmírné kapsle. S volacím znakem "čajka" neboli racek odstartovala a stala se první ženou ve vesmíru.

Nebe, sundej si klobouk!

Když se kapsle vznesla k obloze, Těreškovová vykřikla: „Hej, nebe, sundej si klobouk. Jsem na cestě!" Právě během jejího odstřelování se její rodina v přímém televizním přenosu dozvěděla, co celou dobu dělala. Těreškovová později přiznala, že její matka "byla velmi rozrušená, že jsem ji podvedla, a trvalo dlouho, než mi odpustila".

Pláč, výhružky, zhroucení

Na svůj let Těreškovová vzpomínala: „Když jsem viděla planetu z vesmíru, uvědomila jsem si, jak je Země malá a křehká a že může být velmi rychle zničena."

Oficiální zpráva z mise zněla, že Těreškovová ve vesmíru prováděla řadu testů a monitorovala modul. Jenže pravda je poněkud jiná.

Během letu totiž u ní došlo k psychickému zhroucení, několikrát plakala, odmítala plnit zadané úkoly, údajně požadovala předčasné ukončení mise a celkově se chovala úplně jinak, než jak od ní řídící centrum očekávalo. Bylo jí špatně, zvracela, hodně také spala. Vyskytly se také nějaké problémy s nastavením programů, Těreškovová je ale zvládla vyřešit za vydatné pomoci řídícího střediska. Její míse trvala 2 dny, 23 hodin a 12 minut. Zemi obkroužila osmačtyřicetkrát. Přestože byla její cesta do vesmíru prezentovaná jako fenomenální úspěch sovětské kosmonautiky, další žena se do vesmíru dostala až za dalších devatenáct let a bylo to právě kvůli otřesným zkušenostem, které s ní řízení letu mělo.

Těreškovové se podařilo přistát, podle plánu se katapultovala z modulu nad Sibiří a dopadla v pořádku na Zem. Po přistání Těreškovová zavolala sovětskému premiérovi Nikitu Chruščovovi., aby mu oznámila svou úspěšnou misi.

Valentina Těreškovová stala národní ikonou a mezinárodní senzací, ale do vesmíru se nikdy nevrátila. Vrhla se na politickou dráhu a stala se poslankyní ruské dumy. Je autorkou návrhu, aby se prezidentu Putinovi anulovaly jeho předchozí funkční období a mohl tak v roce 2024 znovu kandidovat.

