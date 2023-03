Záletný Jiří Adamíra požádal Hanu Maciuchovou o ruku. Tvrdě narazil

Vzpomínky na úchvatného herce Jiřího Adamíru v sobě mísí jeho bravuru z mladších let i nezapomenutelné role, které sehrál ve vyšším věku. Kdo by si nevzpomněl na neodolatelný šarm vrchního rady Korejse ze seriálu Panoptikum Města pražského, Patroklese Nerudného ze seriálu Byl jednou jeden dům nebo třeba Euripida z televizní inscenace Žena z Korinta?

Neodolatelný pedant

Seznam jeho rolí je dlouhý a vybrat z nich tu nejlepší není možné. S každou si poradil po svém a žádnou neošidil. I proto se ho jeho, zvláště ti mladší, kolegové dokonce i trochu báli. Vždy přišel dokonale připraven a lajdáctví neměl rád – ani u sebe, ani u druhých. I přes jeho až pedantskou povahu měl ale jakési kouzlo, které mu dodávalo doslova neodolatelnou přitažlivost.

Dvě nevydařená manželství

Přestože by se dalo právem předpokládat (a nemýlili bychom se), že o potenciální nápadnice neměl Jiří Adamíra nikdy nouzi, v manželství se mu příliš nedařilo. Zatímco o jeho prvním manželství mnoho zpráv není, začátek jeho dalšího vztahu byl hojně propíraný i na veřejnosti, ačkoliv tehdy ještě bulvární média v Československu na svůj zrod teprve čekala. Jak se ale říká, Češi si řeknou všechno, a tak se i bez televizních šotů a internetu brzy vědělo, že záletník Adamíra přebral manželku svému kolegovi Langmilerovi. Nepomohly ani domluvy, ani pěsti a brzy byla svatba.

Okouzlující Hana Maciuchová

Ani druhé manželství se nevyvedlo tak, jak si v první chvíli zamilovaný pár maloval. Po několika letech se herec znovu zakoukal do jiné a znovu byl přesvědčen, že tentokrát jde skutečně o osudovou lásku. Po nějakou dobu dokonce udržoval oba vztahy najednou, ale nakonec od manželky přece jen odešel, aby mohl žít se svojí další partnerkou, neméně charismatickou a okouzlující Hanou Maciuchovou. Požádal svoji vyvolenou o ruku a domníval se, že bude brzy svatba – stejně jako v předešlých případech. Jenomže se dočkal odpovědi, kterou patrně nečekal.

Bez sňatku, ale na celý život

Hana Maciuchová, bezmála o dvacet let mladší než její partner, rozhodně netoužila po svatbě. Navíc dobře věděla, jaký Jiří Adamíra ve skutečnosti je, takže rozhodně nehodlala riskovat případný rozvod. I když spolu nakonec pár – přes veškeré pochybnosti jeho okolí – vydržel až do hercovy smrti, z níž se Hana Maciuchová už nikdy nevzpamatovala, ještě několikrát během té doby zopakovala svoje „ne“. A tak se zdá, že ačkoliv by jiné ženy padaly Jiřímu Adamírovi k nohám, ta, kterou miloval ze všech nejvíc, se sňatku s ním obávala. Měla zkrátka strach, že by se tím okamžikem mohlo něco změnit. Čas ukázal, že patrně udělala dobře, jejich láska vydržela i bez obřadu – nebo snad právě proto?

Zdroj: csfd, wikipedie, Český film: herci a herečky (M. Fikejz)

