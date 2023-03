Zdrcený Jackie Chan vydědil vlastního syna. Jaycee nedostane ani vindru

Jackie Chan si svoji kariéru i bohatství, odhadované dnes na více než čtyři sta milionů dolarů, vydobyl skutečně od píky. Narodil se v roce 1954 v Hongkongu. Ačkoliv jeho rodiče nepatřili do té nejchudší vrstvy, na velké rozhazování neměli. Navíc se brzy přestěhovali do Austrálie, kde Jackieho otec pracoval jako vojenský kuchař pro americkou jednotku. Svého syna dal už tehdy do tamní Čínské dramatické akademie, takže byl zjevně s jeho případnou uměleckou dráhou srozuměn. Syn mu jeho důvěru splatil opravdu vrchovatou měrou. Studoval jako jeden z nejlepších na celé škole, sklízel ovace na vystoupeních, a to především díky svým ukázkám bojových umění a akrobacie.

Od pornofilmu na samý vrchol Hollywoodu

Odtud už jeho cesta vedla k filmu, nicméně rovná a dlážděná rozhodně nebyla. Po několika nezdarech dokonce přijal v roce 1975 roli v pornofilmu, k čemuž se sice dodnes hlásí, ale zároveň také dodává, že oproti dnešním snímkům stejného žánru šlo v podstatě o velmi cudnou produkci. Po několika neúspěších se dokonce vrátil do rodičovského domu a po několik měsíců se živil jako stavební dělník. Právě zde získal svoji přezdívku Jackie, pod kterou jej známe dodnes. I když to nebylo jednoduché, jeho pracovitost a odhodlání dosáhnout úspěchů jej v roce 1980 dostaly až do Hollywoodu – a postupně na samý vrchol ve své profesi. S tím šly ruku v ruce také zvyšující se výdělky. Dnes si herec na nedostatek rozhodně stěžovat nemůže.

Syna rozhodně nerozmazluje

Z manželství s tchajwanskou herečkou Joan Lin se Jackiemu narodil syn Jaycee, dnes již také známý umělec, který jde v otcových stopách. I když na něj jeho otec může být pyšný, alespoň pokud se týká synovy profese, nechal se již v minulosti slyšet, že Jaycee z jeho ohromného majetku nedostane ani cent. Jak tohle svoje rozhodnutí zdůvodnil a kdo se může připravovat na dědictví? Herec podle serveru The vintage news prohlásil, že pokud je jeho syn schopný, může si vydělat vlastní peníze. Pokud ne, jen by těmi otcovými plýtval. Je to zvláštní přístup k vlastnímu dítěti, ale z určitého pohledu pochopitelný. Každopádně už dnes může být Jackie Chan přesvědčen, že se jeho syn uživí víc než dobře i bez budoucího dědictví.

K vydědění měl důvod

Na hercovo rozhodnutí mělo jistě vliv i složité období jeho syna, který se v roce 2014 dokonce dostal do vězení za držení drog. Jackie Chan, který celoživotně proti těmto látkám a jejich užívání aktivně bojuje, byl tehdy doslova zdrcen. Dokonce vydal prohlášení, v němž konstatoval, že se jako otec cítí velmi smutný a zklamaný a jako veřejný člověk se velmi stydí. Zároveň ale tehdy svému synovi nabídl pomocnou ruku a přiznal, že patrně část viny na tomto jeho selhání nese jako rodič i on sám.

Co tedy bude s majetkem, jehož hodnotu si dovedeme jen těžko představit? Herec, který vyšel z docela běžných poměrů, má už dnes jasno. Všechno půjde na charitu.

Zdroj: en.wikipedia, thevintagenews, essentiallysports

