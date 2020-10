Nejinteligentnější sériový vrah Ameriky: Carroll Cole musel přihlížet perverzním intimním hrátkám své matky

Carrolla Edwarda Cola měl svět čest poznat jako nejinteligentnějšího masového vraha amerického kontinentu. Jeho život skrýval mnohá příkoří, ponižování a zvláštní úchylku vlastní matky, která z něj proti jeho vůli dělala holčičku.

Nenávist matky

Cole se narodil roku 1938 a vyrůstal se svou matkou a dvěma sourozenci sám, otec musel narukovat do války. Jeho matka situaci nezvládala, opíjela se a často své děti citově vydírala a fyzicky týrala. Domů si vodila muže, které střídala jako ponožky. Děti se bohužel často musely na její milostné hrátky dívat. Carroll jí za to začal nenávidět. Navíc ho oblékala a oslovovala jako dívku, čímž ho vystavovala posměškům okolí. Cole trpěl.

Utopení spolužáka

Vše vygradovalo roku 1946, kdy šla parta kluků včetně Carrolla plavat a jeden z chlapců se mu opět posmíval kvůli jeho dívčímu jménu. Mladý vrahounek neváhal a když se s chlapcem ocitnul v osamění, přidržel mu hlavu pod vodou, dokud se neutopil. Vše se ale ututlalo a Cole se k vraždě příznal až ve své knize, kterou napsal později ve vězení.

Divoké dospívání

V dospívání páchal řadu přestupků a s policií byl v čilém kontaktu. Po ukončení školy nastoupil k námořnictvu, odkud byl kvůli špatnému chování a krádežím pistolí roku 1958 vyloučen. Pak už to s ním šlo z kopce. Odseděl si pár let za napadení, opilství, krádeže, ale pak přišly na řadu i úkladné vraždy.

Psychiatrická léčebna

Roku 1963 se Carroll pokusil uškrtit jedenáctiletou dívku. Byl odsouzen k pěti letům vězení. Poté, co ho propustili, se přesunul do jiného města, kde se o to samé pokusil u dalších dvou žen. Bohužel však nebyl zatčen, ale zavřen do psychiatrické léčebny. Tam se svěřil se svými vražednými a nekrofilními sklony. I přesto byl po čase propuštěn a mohl tak začít řádit naplno.

Vdané paničky

Zaměřil se především na vdané paničky, ale nepohrdnul ani prostitutkami nebo mladými dívkami, které vypadaly vyzývavě. Dal si s nimi pár skleniček, odjel k ženě domů a tam ji mladý muž zamordoval. Nejprve je uškrtil a poté znásilnil. Jednu dokonce prý i snědl. Ve všech viděl svou matku, které se skrze vražení lehkých žen mstil. Essie Buck si vyhlídnul v baru. Uškrtil ji, znásilnil a poté její tělo vyhodil z auta. Za dva týdny udělal to samé, akorát tělo pohřbil v lesích.

Řádění po svatbě

Ani po třech svatbách se jeho řádění nesnížilo. Odcházel nepozorovaně z domu páchat zvěrstva a zase se jakoby nic vracel domů. Vraždil v Texasu, Kalifornii, Nevadě, Oklahomě a Wyomingu. Prokázalo se mu třináct obětí, ale nejspíš jich bylo mnohem více, spekuluje se až o pětatřiceti. Carroll Edward Cole tedy dostal od soudu rozsudek trestu smrti.

