Kdo je doopravdy hrdina dezolátů, Jindra Rajchl z Václaváku?

Podnikatelské aktivity Jindřicha Rajchla jsou dlouhým a často velmi zábavným čtením. Spousta založených a zaniklých firem, známá postava ze zákulisí českého fotbalu, právník, politik a manažer. Hned v úvodu se sluší říct, že panu Rajchlovi nenasazujeme psí hlavu. Pokud mu někdo chce věřit, budiž. Zároveň chápeme, že ne každý je schopen a ochoten „viset“ na internetu a hledat podrobnosti. Následující řádky jsou tedy „jen“ výčtem toho, co Jindřich Rajchl dělal, případně ještě dělá. Čtenář tak má sám na výběr – slepě věřit, nebo čerpat fakta.

Amnestie pro Chvalovského

Zřejmě poprvé hvězdu Jindřicha Rajchla zaznamenáváme coby výkonného ředitele tehdejšího fotbalového zázraku FK Chmel Blšany. Bylo mu pětadvacet let. Za vstup mezi fotbalovou elitu vděčí Františku Chvalovskému. Šéfovi českého fotbalu, který byl namočen do celé řady kauz. Rajchl ho coby advokát zastupoval v případu zpronevěry 1,5 miliardy korun Komerční banky. Funkcionář nejprve dostal deset let natvrdo, aby později odvolací soud rozsudek zrušil. Pak se stal „zázrak“ v podobě prezidentské amnestie Václava Klause. Chvalovský byl volný.

Jindřich Rajchl je vlastníkem realitní firmy XALU s.r.o., kde je základní kapitál 980 tisíc korun. Ve společnosti figuruje coby společnice Jana Rajchlová, možná jeho manželka. Pan Rajchl je také místopředsedou představenstva v Czech Technology Investment a.s., jednou z členek dozorčí rady je zde znovu Jana Rajchlová. Tato firma je zároveň propojena s Bioinova s.r.o. (přes Jana Rakušana – v Technology Investment je společníkem, v Bioinově je jako „vymazaný“ jednatel).

Není bez zajímavosti, že ve fotbalových kruzích se dodnes povídá, že Chvalovský čerpal finance na pokrytí dluhů z podnikání ze společnosti STES. Tam byl Rajchl členem představenstva. Policie to prošetřila, žádnou nekalost ale – stejně jako provedené audity – neobjevila.

Velmi podnikavý chlapík

Fotbalové prostředí se Rajchlovi evidentně zalíbilo. Když pracoval v dozorčí radě pražské Dukly a byl členem Marketingové komise UEFA, měl blízko k projektu fotbalového svazu „Bezpečné branky“. Cílem bylo vyměnit v celé republice fotbalové branky. „Ve hře“ bylo 175 milionů korun. Vedoucím projektu byl Jan Rakušan, garantem svazu Jan Voženílek, toho času člen vedení Dukly Praha.

Perličkou pak je, že Rajchl v minulosti řídil českou a slovenskou část obří mezinárodní sázkové a hazardní společnosti Bwin. Tedy stejné firmy, které sponzorovala fotbalovou Duklu. A aby těch perliček nebylo málo – když Jindřich Rajchl zastával post ve společnosti SAZKA a.s. (nejprve byl členem představenstva, později jeho místopředseda), zároveň šéfoval již zmíněné konkurenci v podobě Bwin.

Když se ještě chvíli budeme držet fotbalu, tak ho spojuje byznys s předsedkyní odvolací a revizní komise Fotbalové asociace ČR, právničkou Markétou Haindlovou. Rajchl byl předsedou správní rady společnosti ThinkSport, Haindlová současně členkou správní rady. Dle obchodního rejstříku také byli třetinovými společníky ve firmě Sport Management Think Tank.

S Havlíčkem v jedné „lavici“

Odskočme si nyní do politiky. Ani zde není pan Rajchl řádným nováčkem. Současný vůdce proruských demonstrací totiž seděl ve správní radě společnosti Bioinova s.r.o. spolu s místopředsedou ANO Karlem Havlíčkem. Podnikání této firmy označil pořad Reportéři ČT jako „Obchod s nadějí.“ Těžce nemocní pacienti, kteří trpěli ALS, totiž platili průměrně 150 tisíc korun nadaci, aby byli zapojeni do výzkumu profesorky Evy Sykové. Ta byla taktéž na společnost Bioinova napojena. Mezi společníky se objevoval i Jan Rakušan, kterého už jsme zaznamenali výše.

Politické ambice Jindřicha Rajchla jsou nesporné. Byl členem Trikolóry, na poslední chvíli couvl z kandidatury na předsedu hnutí. Výrazně se angažoval v hnutí Chcípl pes či Iniciativa 21. Je jedním z mluvčích Charty 2022, zakladatelem spolku ZA SVOBODU z.s. A založil nové hnutí PRO. Poslaneckými ambicemi se nijak netají.

Jeho společník je ve vězení

Pořadatel demonstrací za svobodu je také „přítomen“ v kauze nelegálního převzetí tenisového spolku TJ Karlín Tesla z Libeňského ostrova za pomoci velkého množství nových členů. Informuje o tom web Seznam Zprávy. Ti byli podle všeho jen nastrčení, aby ve chvíli, kdy dojde na jakékoli hlasování, sehráli svoji „hru“. Mezi těmito členy figuroval i Rajchl a pět členů jeho rodiny.

Rajchlův společník Pavel Ryvola následně prodal pozemky tohoto spolku developerovi za zhruba desetinu ceny. Jejich hodnota byla zhruba 60 milionů korun. Pavel Ryvola za to dostal 4,5 roku vězení.

