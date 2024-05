Přídavkům na děti odzvonilo. Ministerstvo zabije čtyři mouchy jednou ranou

S přídavky na děti se budeme muset rozloučit. Rodiny s dětmi ale nepřijdou zkrátka, protože se chystá nová reforma v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí. Účinnost nové legislativy ministerstvo plánuje na rok 2025. Zdali tomu opravdu tak bude a zdali to bude k něčemu, je ve hvězdách.

Současnost přídavků není na jedničku

Základní výše přídavku na dítě : do 6 let věku 830 Kč, od 6 do 15 let věku 970 Kč, od 15 do 26 let věku 1080 Kč.

Přídavky se aktuálně vztahují na nezaopatřené děti a jejich výše závisí na příjmech společně posuzovaných osob. V současné době se dávka poskytuje jednou za čtvrt roku, ačkoliv dříve tomu tak nebylo a o dávku se žádalo jednou do roka. Otázkou zůstává, co je lepší. Někteří lidé na přídavky nedosáhnou, neboť pro nárok na ně musí být čistý příjem nižší než je 3,4násobek životního minima rodiny.

Samozřejmě, že by rodiny uvítaly přídavky plošné, ale realita je taková, jaká je. Rodiny s dětmi by určitě uvítaly každou korunu. Musí se platit obědy, a jelikož děti neustále rostou jako z vody, musí se pořád kupovat nové oblečení. A to není jenom to. „Přídavky jsou dobrá věc při dnešních cenách, když jde po finanční stránce vše nahoru. Já osobně bych přídavky samozřejmě brala,“ tvrdí pro ČtiDoma.cz maminka Lucka.

Revoluce v přídavcích

Ministerstvo práce se rozhodlo učinit revoluci týkající se přídavků. „Změny, které navrhujeme, jsou revoluční. ČR má systém dávek navržený prakticky před 30 lety. Je tedy nyní již zastaralý, neefektivní a nepřehledný,“ vysvětluje v tiskové zprávě Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí.

Připravovaná sociální reforma chce zohledňovat snahu pracovat a motivovat k řádné školní docházce dětí. Nepřijdou ale potom zkrátka rodiče s dobrou vůlí pro domácí vyučování, které je dnes velkým trendem? Argumentů pro a proti bude určitě plno.

Čtyři v jednom

1 dávka nahradí 4 dávky: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení

„Přídavek na dítě je součástí historicky největší reformy v oblasti sociálních dávek, kterou nyní MPSV připravuje. Reaguje tím mimo jiné na stávající složitost systému,“ vysvětluje pro ČtiDoma.cz Jakub Augusta, vedoucí oddělení mediální komunikace MPSV.

Ze čtyř dávek státní sociální podpory se má vyklubat pouze jedna. „Čtyři současné dávky nyní odpovídají čtyřem žádostem, což vede ke čtyřem správním řízením. Změna znamená pouze jednu žádost a jedno řízení,“ uvádí Augusta. Jak se ale nová souhrnná dávka bude jmenovat? Určitě to brzy odtajníme, až ministerstvo uveřejní kompletní znění nové legislativy.

Někteří rodiče jsou zoufalí a někdy vaří z vody a jsou rádi, že bydlí. Maminka čtyř dětí Eliška už neví kudy kam. „Přídavky jsem nikdy nebrala, i kdybych na ně dosáhla, i kdybych měla dvojnásobný příjem oproti tomu, co mám. Ten jejich systém ale neumí vyřešit souběh činností, jako je zaměstnání, podnikání a tak,“ tvrdí pro ČtiDoma.cz Eliška.

Vyřeší jedna jediná sociální a „revoluční“ dávka problém všech matek a otců s dětmi? Možná se vše zpřehlední a zjednoduší se administrativa. Snad si řada rodičů polepší a podpoří se zaměstnanost a vzdělávání. Bohužel mnoha matek, otců a těch, kteří se o nezaopatřené děti starají, se to opět týkat nebude.

Zdroj: autorský článek

