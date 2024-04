Vnoučata nesmí být nástroj k vydírání. Zákaz styku před zákonem mnohdy neobstojí

Ačkoliv je pro dítě vyrůstání v bezkonfliktním a milujícím rodinném prostředí klíčové pro jeho zdravý vývoj, mnohdy jsou to právě dospělí, kteří se neumí domluvit. Zásadní rozkol přichází, pokud mladí jdou cestou výchovy, jež je na hony vzdálená té, kterou mají prarodiče. To není ale jediný případ, kdy může být dítě odtrženo od babičky s dědou.

Rodinné vztahy mohou být komplikované

„Trávila jsem s vnučkou vždy co nejvíce času. Nikdy jsme si vlastně ani nevšimli, že mezi snachou a synem se něco děje. Když nám oznámili, že jdou od sebe, byli jsme s manželem v šoku. Doufali jsme však, že dobré vztahy se nám podaří zachovat. Jenže majetkové spory, které u nich nastaly, vyústily v úplnou válku,“ svěřila se pro Čtidoma.cz naše čtenářka Jarmila (62), která se celý rok snažila se snachou i synem domluvit, k ničemu to ale nebylo.

„Vyústěním bylo, že podle snachy kazíme vnučky vývoj, čas s námi je pro ni nevhodný a nepřeje si, aby ji k nám syn vozil. Už jsme ji neviděli rok, syn totiž poslouchá, co mu snacha řekne. Jinak mu dělá problémy, chodí na sociálku a malou očkuje, aby říkala, že jí tatínek ubližuje. Je to patová situace, máme rádi vnučku i snachu, ale co my? Máme jediné vnouče,“ doplnila.

Zákon přitom mluví v Jarmilin prospěch. Právo vídat dítě mají osoby, které jsou s ním příbuzné, ať už blízce, či vzdáleně. Není ojedinělé, že snacha či zeť jako nástroj vydírání či psychického nátlaku trvají na tom, že dítě se s prarodiči nebude vídat. Mnohdy mají rodiče pocit, že je to jejich volba, kdo uvidí jejich dítě a bude mít na něj vliv. To je do jisté míry pravda, ale u prarodičů tohle neplatí.

nedostatek tohoto vztahu by pro dítě znamenal citovou újmu. Typicky jde o bývalého přítele Právo vídat dítě mají i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a. Typicky jde o bývalého přítele matky či přítelkyni otce, se kterými se dítě vídalo dlouhodobě, například s nimi vyrůstalo několik let. Pokud tyto osoby se stykem souhlasí, dítě má právo se s nimi vídat.

Dohoda vám může pomoci

Pokud se s rodiči dítěte dá domluvit, může babička s dědou uzavřít dohodu, ve které se podmínky styku jasně stanoví. Například že každou druhou sobotu v měsíci mohou vzít dítě na půlden na hřiště. Nebo častěji. Záleží, na co budou strany ochotny přistoupit.

Zdá-li se však takový scénář takřka nemožný, přichází role soudu, který podmínky styku s dítětem upraví. Soud bude pochopitelně zkoumat, zda je styk v zájmu dítěte, a pokud by ho ohrožoval, tak ho nedovolí. To by se však muselo jednat o velmi závažný důvod a obecně se spíše přikloní k tomu, že dítě má právo znát svůj původ i příbuzné, jakožto i mít s nimi blízký a důvěrný vztah. Pokud je toho dítě schopné, bude se v řízení také zjišťovat jeho názor. Zcela primární je zde zájem dítěte, který soud bude přezkoumávat v každém případě. Pro Jarmilu je to naděje, že ani názor její snachy a strach syna z případných problémů nemusí být konečné řešení. Soud by jim mohl dát naději – ačkoliv na nějaký čas rodinné vztahy nijak nezlepší. Na to je třeba vždy pamatovat, že z dohody, která vše ujasní a uklidní, může být v počátku dvousečná zbraň.

Zdroj: autorský článek zpracovaný podle občanského zákoníku

