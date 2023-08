Bude mít Chýlková ve StarDance protekci? Tančí s bývalým porotcem

Letošní ročník soutěže StarDance aneb Když hvězdy tančí bude jiný než ty předchozí. Jeden z bývalých porotců, Jan Tománek, se objeví jako soutěžící na tanečním parketu a zbývající si budou muset poradit sami. Jistě to zvládnou, vždyť například takový Zdeněk Chlopčík, jemuž i moderátoři soutěže přezdívají „kat“, nevynechal ani jediný z předchozích jedenácti ročníků…

Jak porotci zvládnou letošní změnu?

Ve StarDance jsou samozřejmě nejdůležitější soutěžící, ale ani bez moderátorů a porotců by to nešlo. Letos ale bude porota oproti minulým ročníkům jen tříčlenná. Bývalý čtvrtý porotce, tanečník Jan Tománek, si tentokrát znovu vyzkouší, jaké to je na druhé straně – tedy na tanečním parketu. Jak jej budou ostatní porotci hodnotit, když byl v minulém ročníku jejich kolegou? Objevily se už dokonce spekulace o tom, že jeho partnerka – herečka Ivana Chýlková – bude mít o hodně lepší vyhlídky na výhru než ostatní. Dokážou porotci v případě tohoto páru zůstat nad věcí a budou hodnotit objektivně?

Obávaný „kat“ Zdeněk Chlopčík objektivní určitě bude

Všichni mohou věřit, že určitě ano, vždyť obávaný Zdeněk Chlopčík bude soutěžící svým bedlivým okem sledovat již po dvanácté. O jeho nezaujatosti a přísnosti přitom nemůže být pochyb, i když z něho zmiňovaného kata udělaly spíše vtipné komentáře moderátorské dvojice tvořené Terezou Kostkovou a Markem Ebenem, která již z podstaty své role drží spíše se soutěžícími než s porotou. Jak vlastně Zdeněk Chlopčík vnímal soutěž před sedmnácti lety, kdy prvně dostal nabídku na účast v téhle porotě? „Musím přiznat, že první ročník byl stres: poprvé před kamerou, přímý přenos, něco říct. Ale každý další a další ročník si užívám, i teď už se těším na ten dvanáctý,“ prozradil nesmlouvavý porotce, který na parketu pozoroval už víc než stovku soutěžících. Mnoho z nich bylo podle jeho mínění skvělých, ale kdo byl opravdu nejlepší? „Za mě byli nejlepší Aleš Valenta a Taťána Kuchařová,“ má jasno služebně nejstarší porotce.

Tatiana Drexler: jediná dáma v porotě

Jen o jeden (o ten docela první) ročník je za Zdeňkem Chlopčíkem v porotcovských zkušenostech jediná dáma mezi muži, vždy elegantní Tatiana Drexler. I ta se bude muset vyrovnat se změnou, kterou letošní ročník přinese. Jak by se k nabídce vyměnit hodnoticí tabulky za taneční boty postavila ona? „Tancovala bych ve StarDance jako o život, kdyby ta nabídka přišla dřív. Tak do mých čtyřiceti let. To je podle mě hranice, kdy by si měl člověk uvědomit, že už je židle pro porotce ta lepší volba,“ přiznala na rovinu.

Vtipy na závěr – Richard Genzer

Posledním ze tříčlenné poroty bude i letos absolvent taneční konzervatoře, do něhož by to mnozí neřekli, vždy vtipný a nevyzpytatelný Richard Genzer. Ten si vyzkoušel zcela opačný přesun než v tomto ročníku Jan Tománek – tedy z pozice soutěžícího k porotcovskému stolu. Na svoji soutěžní účast ve StarDance ale vzpomíná rád, i když se svojí taneční partnerkou nezvítězil: „Před prvním přímým přenosem jsem měl nervy. Mám sice taneční konzervatoř, ale stejně jsem měl trému. To si pamatuju. A pak je dojemné, když člověk ze soutěže vypadne,“ prozradil.

V minulém roce měla soutěž pauzu, a tak se její příznivci jistě o to víc těší na další příběhy z tanečního parketu i ze zákulisí. Tak nezapomeňme – od 14. října to začně nanovo…

Zdroj: ceskatelevize, wikipedie, novinky

KAM DÁL: Do ZOO míří Denisa Nesvačilová s Veronikou Žilkovou. Změny čekají i Jednu rodinu.