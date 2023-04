Děti zemřelých slavných: Syn Bartošové investuje do nemovitostí, Frances Cobain vychovávala babička kvůli závislosti matky na drogách

Když zasáhne rodinu smrt, je to vždy velká tragédie. To platí dvojnásob, když jsou v rodině malé děti a přijdou o své rodiče. Podívejte se na největší ikony českého i zahraničního šoubyznysu, které po sobě zanechaly neméně slavné potomky. Co dnes dělají a jak ztrátu rodiče překonali?

Princezna Diana

Když v srpnu 1997 v Paříží tragicky havaroval vůz princezny Diany, kterou miloval celý svět, dávala veřejnost její smrt za vinu novinářům, stejně jako tomu bylo u naší zesnulé zpěvačky Ivety Bartošové. Diana po sobě zanechala dva syny – Williama a Harryho. A ačkoliv první zmíněný se dnes připravuje na roli krále, kterou převezme po svém otci Charlesovi, Harry se od královské rodiny odloučil a žije se svou manželkou Meghan v Americe.

Od chvíle, co napsal knihu, dává jeden rozhovor za druhým, a dokonce natáčí dokument na Netflixu. Budí tak dojem, že na sebe buď chce strhnout pozornost, nebo si vydělat peníze. Přitom právě Meghan sama sebe často přirovnávala k princezně Dianě, která byla pod palbou novinářů. Zatímco však Dianu veřejnost milovala a velebila, Meghan je pro ně důvodem, proč se z Harryho stala černá ovce rodiny.

Iveta Bartošová

Na konci dubna to bude už 9 let, co si slavná zpěvačka Iveta Bartošová lehla pod vlak a ukončila svůj život. Zanechala po sobě syna Artura i manžela Josefa Rychtáře. V lednu to byly také dva roky, co zemřel skladatel Ladislav Štaidl, otec Artura. Ten měl po sobě zanechat milionové dědictví a také nemovitost v centru Prahy v Apolinářské ulici.

Deník Blesk.cz uvedl, že každé ze skladatelových dětí (Artur, Jiří, Jan a Karolína) si přišlo na 11 892 023 Kč, navíc mají nárok na 25% podíl z práv na písně a další díla svého táty. Nutno říct, že z Artura se žádný člen zlaté mládeže nestal. Pozornosti se spíše straní, pilně studuje, teď by to měla být dokonce psychologie. Co si však dopřál, je byt v Záběhlicích za více než 9 milionů ve vyhledávané rezidenční čtvrti.

Kurt Cobain

Jediným dítětem Kurta Cobaina je nádherná zpěvačka Frances Bean Cobain. Ta si jako malá zahrála v jeho videoklipu Silver. Už příchod na svět neměla Frances jednoduchý. Její matka Courtney Love byla obviněna, že během těhotenství brala heroin. To rocková zpěvačka přiznala a o dceru přišla. Opatrovnicemi její dcery se staly matka a sestra zesnulého zpěváka skupiny Nirvana. Obhájce Courtney tehdy tvrdil, že je čistá jako lilie a vše se děje proto, že Frances chce žít se svou babičkou. Bylo to přitom už podruhé, co Courtney přišla o dceru. Poprvé k tomu došlo, když se Courtney předávkovala lékem OxyContin. To bylo Frances 11 let a k babičce putovala na dva roky. Když dosáhla plnoletosti, stala se dědičkou milionového svěřenského fondu, který jí zanechal otec.

Kurt Cobain byl – stejně jako Courtney – závislý na heroinu. V roce 1994 spáchal sebevraždu, o které se dodnes vede mnoho spekulací. V jeho krvi měla být totiž zjištěna smrtelná dávka heroinu, přičemž při takovém množství by údajně neměl být schopen uklidit drogové náčiní do krabičky a prostřelit si hlavu brokovnicí. Občas se vyrojí spekulace, že ho měla zabít Courtney, protože chtěl požádat o rozvod. Mrtvého Cobaina našel o pár dní později elektrikář.

Elvis Presley

Nejen o Cobainovi vzniklo mnoho konspiračních teorií. Vážou se také ke králi rokenrolu – Elvisi Presleymu. Ten se v říjnu 1973 rozvedl s Priscillou, s níž odešla také dcera Lisa Marie. V srpnu 1977 našla Elvise snoubenka Ginger Alden na záchodě mrtvého. Příčinou smrti měl být infarkt. Někteří lidé dodnes nevěří, že zemřel, a jsou přesvědčeni, že se jednou vrátí.

V lednu letošního roku zemřela také jeho dcera Lisa. Po vzoru otce se stala zpěvačkou a také textařkou. Jejím prvním manželem byl Danny Keough, s nímž měla dvě děti, druhým manželem pak popový zpěvák Michael Jackson. Vzala si také Nicolase Cage a Michaela Lockwooda. Skonala na zástavu srdce ve svém domě. Její matka Priscilla ji přežila, dnes je jí 77 let.

