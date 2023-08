Konec Rybové v seriálu Ulice? Může za to vypočítavá Gondíková

Vypadá to, že známá a oblíbená herečka Adéla Gondíková ztvární bývalou manželku Evžena, kterého hraje Martin Finger. To by mohlo být pro Blanku v podání Lindy Rybové nepříjemné překvapení!

Gondíková jako vypočítavá mrcha

„Už se o ní v seriálu v minulosti několikrát mluvilo, a to ne úplně nejlépe. Takže když se konečně objeví, nemá vůbec pozitivní pozici. Přichází s pověstí ženy, která Evžena při rozvodu totálně oškubala a obrala o všechno. Jenomže teď se dozvíme nějaké další skutečnosti, takže místo prvoplánové, vypočítavé mrchy se pokusíme divákovi představit ženu, kterou by mohl pochopit a vzít na milost,“ řekla Adéla Gondíková o své nové roli.

Se seriály se u ní teď roztrhl pytel, stihla natočit například i Chataře ze Švihova, kde si zahrála po boku svého manžela Jiřího Langmajera. Ten teď zase míří do staré známé klasiky Kriminálka Anděl.

Odejde Linda Rybová ze seriálu Ulice?

To vyvolává otázky, zda v seriálu zůstane Linda Rybová. Její postava Blanky Volákové zatím sice neví, co si počít s touhou jejího partnera přestěhovat se na venkovský statek, možná by to však nakonec bylo řešení, jak utéct před bývalou ženou. Rybová se totiž nedávno nechala slyšet, že už je toho na ni příliš.

Když byla dotazována na tajemství své perfektní figury, došlo na pravdu: „Poslední rok byl tak strašlivě pracovní, tak jako žádný. Tempo se stále nabírá. Já jsem nestihla vůbec nic. Každý den jsem v práci. Tím já se udržuji – prací a staráním se o děti. To je všechno, co já stíhám.“ Možná, že by pro ni bylo řešením ze seriálu Ulice – alespoň na nějaký čas – zmizet.

Lucie Vondráčková jako učitelka, které leze školství na nervy

Diváci se mohou těšit také na pedagožku Soňu Čechovou v podání Lucie Vondráčkové. „Jsem si jistá, že postava Soni Čechové diváky okamžitě zaujme a nenechá je chladnými. Lucčina Soňa vnese mezi známé postavy Ulice nový vítr a poměrně razantně rozpohybuje dění okolo nich. Diváci se rozhodně mají na co těšit,“ prozradila kreativní producentka Silvia Klasová.

„Soňa je bývalá ředitelka školy. Má hodně progresivní nápady a ničeho se nebojí. Někdy je trochu moc hrr a jdou jí na nervy zastaralé principy ve školství,“ říká o své postavě Lucie Vondráčková. S ní tvůrci prý počítají minimálně na celou devatenáctou sezónu. Soňa by měla zasáhnout hlavně do života Magdy, kterou hraje Veronika Čermák Macková.

Návrat Moniky, která obvinila Tomáše Savku ze znásilnění

A vrací se také Eddie Rambousek a Monika Farská! „Jsem nadšený, vracím se mezi své kamarády a mám pocit, jako bych se vrátil domů,“ říká Jiří Panzer. Ke své postavě dodává: „Jeho práce ve Španělsku způsobila, že dospěl. Je klidnější a rozvážnější než dřív, do Ulice se vrací už jako ‚hotový člověk‘."

I Monika Farská v podání Anny Fixové by měla být o něco rozumnější. Zdá se, že časy, kdy obvinila Tomáše Savku ze znásilnění, aby za ní přišel a nechala ho vyfotit bulvárními novináři – potažmo svou sestrou Lídou – jsou už dávno pryč. Dojde také na setkání s Márou, který na ní bude moci oči nechat a prozradí jí, že se mu momentálně rozpadla rodina. Je šance, že by to tihle dva dali znovu dohromady?

Na televizní obrazovky se Ulice vrátí už 14. srpna, na Voyo o týden dřív.

Zdroj: redakce, TV Nova, super.cz

